España registra 590 l/m2 de lluvia acumulada desde octubre de 2025, un 21% más de lo normal

Mapa de precipitaciones. - AEMET

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 590 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Esto supone un 21% más de su valor normal correspondiente al mismo periodo, que se cifra en 488 l/m2.

AEMET señala que las precipitaciones superan los valores normales en la mayor parte de la Península, excepto por una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta el País Vasco y de la mitad sur de la provincia de Almería.

En este aspecto, el organismo estatal destaca especialmente la mitad sur y el cuadrante suroeste de la Península, así como algunos puntos de la fachada mediterránea, donde los acumulados superan ampliamente lo habitual y llegan incluso a duplicarlo. Las precipitaciones también se sitúan por encima de lo normal en ambos archipiélgaos salvo en la mitad este de Mallorca.

De acuerdo con AEMET, este exceso es notable en Canarias, donde en muchas zonas se registran acumulados superiores al doble de lo habitual. Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 12 de mayo, las precipitaciones afectaron a la mayor parte del territorio excepto las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Según el organismo estatal, se superaron los 10 l/m2 en casi toda la Península, además de en las islas Baleares y en las islas Canarias más occidentales. Por esta parte, las cantidades más destacadas superaron los 60 l/m2 en el Pirineo oriental, en el levante desde Murcia hasta Alicante, en el sur de Galicia y en el norte de Extremadura, llegando en este último a superar los 100 l/m2 de forma puntual.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, AEMET menciona los 4 l/m2 en Murcia/San Javier, los 67 l/m2 en el puerto de Navacerrada, los 51 l/m2 en Lugo/Rozas, los 50 l/m2 en Pontevedra, los 47 l/m2 en Alicante/El Altet y los 45 l/m2 en Cáceres. Por último, el organismo estatal señala que el día 13 se registraron precipitaciones de manera aislada en la mitad norte peninsular, sin alcanzar en ningún caso los 10 l/m2.