España registra 638 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 7% más del valor normal. - AEMET

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

España registra 638 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvias acumuladas desde el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 7% más de su valor normal para ese periodo, que se cifra en 596 l/m2.

Las precipitaciones acumuladas superan la media habitual en la mayor parte de la Península desde el comienzo del año hdrológico en la mayor parte de la Península. Por zonas, las excepciones más relevantes se encuentran en una franja del cantábrico (entre Asturias y Navarra), en las provincias de Burgos y Teruel, y en el sector sur de Almería.

Por el contrario, los superávits más significativos se concentran en la mitad sur peninsular. En este sentido, AEMET ha destaca el noroeste de Ciudad Real y la sierra de Grazalema. En el ámbito insular predominan igualmente los valores por encima de lo habitual, con la única salvedad del este de Mallorca. Esta anomalía positiva es especialmente marcada en Canarias, donde extensas zonas sobrepasan en más del doble los registros climatológicos normales.

Durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre, el organismo estatal ha indicado que las lluvias afectaron principalmente a la mitad oeste peninsular y a las islas canarias de mayor relieve. Allí se superaron los 10 l/m2, al igual que en Galicia, Asturias, noroeste y oeste de Castilla y León y la mitad norte de Cáceres. En este marco, las cantidades más destacadas superaron los 80 l/m2 en el litoral de A Coruña.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, AEMET ha hablado de los 54 l/m2 en Vigo/Peinador, los 49 l/m2 en Pontevedra, los 40 l/m2 en A Coruña, los 31 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla, los 22 l/m2 en Asturias/Avilés y los 19 l/m2 en Ourense.