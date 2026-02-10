España registra 75 l/m2 de lluvia acumulada en lo que va de febrero, cuatro veces más de lo habitual

Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado 75 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvia acumulada en los primeros ocho días de febrero, según ha informado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de un post en 'X'. Esto supone cuatro veces más a lo habitual para ese periodo.

"En los primeros ocho días de febrero se han acumulado en España 75 mm. Es una cifra cuatro veces superior al valor normal de ese período. En poco más de una semana ya ha llovido casi un 50 % más de lo que suele llover en un mes de febrero completo", ha explicado el organismo estatal.

AEMET ha informado esta semana de que entre 30 de diciembre de 2025 al 3 de febrero de 2026 se han recogido 145 l/m2 en el país. Por lo tanto, la cifra total de lluvia acumulada en España durante las últimas semanas ronda los 220 l/m2.