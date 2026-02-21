España registrará este sábado dos avisos por olas en Girona y Menorca tras mes y medio de borrascas en todo el país

Archivo - Un hombre echa una foto a una mujer en el paseo marítimo de la playa de Sanxenxo, a 4 de junio de 2021, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia, (España). - Beatriz Ciscar - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

España registrará este sábado dos avisos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Estos son por oleaje y se sitúan en Girona y Menorca. En líneas generales, un anticiclón ocupará toda la Península Ibérica y Baleares y se extenderá hasta Canarias. Con ello, se espera una estabilización meteorológica generalizada tras mes y medio de borrascas que han hecho sentir sus efectos en todo el país.

Por primera vez en muchas semanas, no se prevén precipitaciones y se esperan cielos despejados o con algunas nubes altas. Si acaso de madrugada habrá nubes bajas con algunas brumas y bancos de niebla en interiores del extremo norte, de la meseta norte y en litorales mediterráneos y por la tarde habrá algunas nubes bajas en Galicia. Mientras tanto, Canarias registrará nubes bajas matinales en el norte de las islas, que tenderán a despejarse.

En lo que se refiere a la temperatura, el organismo estatal ha avanzado que los valores estarán en ascenso prácticamente generalizado, especialmente las máximas, que subirán de forma notable en sistemas montañosos del nordeste. Las minimas también subirán excepto en Baleares y los extremos nordeste y noroeste, donde se esperan descensos débiles. En este sentido, puede darse algún ascenso notable en zonas altas del sureste.

En Canarias, las máximas subirán de manera generalizada, algo que será notable en Lanzarote y Fuerteventura. Se registrarán ascensos en las mínimas en las islas occidentales, mientras que en las orientales se esperan descensos débiles. Durante esta jornada, habrá heladas débiles en zonas de montaña, en la meseta norte y nordeste de la meseta sur.

Por lo demás, AEMET ha avanzado que habrá viento flojo de dirección variable en el interior peninsular, de flojo a moderado y dirección también variable con predominio de brisas en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo. Al principio del día, soplará del noroeste en el Bajo Ebro y el Ampurdán. En el golfo de Cádiz y Alborán habrá Levante moderado con alguna racha muy fuerte en el Estrecho. En Canarias, alisio moderado tendiendo a soplar del este.