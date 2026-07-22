España registró 130.495 nacimientos hasta mayo, 1.087 más que hace un año pero pierde más de 16.000 en siete

Recién nacido. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

España registró un total de 130.495 nacimientos en los cinco primeros meses del año, lo que supone 1.087 nacimientos más que en el mismo periodo de 2025, y fallecieron 191.677 personas, 1.086 menos. En mayo, el saldo vegetativo fue negativo en más de 9.063 personas, con 26.276 nacimientos y 35.334 defunciones.

Aunque en mayo nacieron 291 niños más que en el mismo periodo de 2025, España continúa sin superar los 30.000 nacimientos en un mes desde octubre de 2021 y en los últimos siete años el número de alumbramientos en los primeros cinco meses del año descendió en 16.288.

Lo que también se confirma el retraso en la maternidad y, por octavo mes consecutivo, nacieron más niños de mujeres mayores de 40 años que de menores de 25.

En cuanto a las defunciones, en mayo fallecieron 35.334 personas, 139 menos que en el mismo periodo de 2025. En este caso, las defunciones han evolucionado a la inversa que los nacimientos y en el periodo hasta mayo se han registrado casi 4.000 muertes más que las registradas en 2019.