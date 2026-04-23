España tendrá una "posición activa" en Santa Marta (Colombia) y explicará que hay opciones para abandonar el petróleo

Archivo - Imagen de archivo de una refinería. - Patrick Pleul/dpa - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado este jueves que España llevará una "posición activa" a la cumbre de Santa Marta (Colombia) que se celebra desde mañana hasta el día 29.

En este encuentro, que busca conseguir que el planeta abandone de una forma "socialmente justa" los combustibles fósiles, España explicará que "exiten opciones para ir poco a poco llevando a cabo la transición energética".

"España va con una posición activa para explicar cuáles han sido todas nuestras políticas y que existen opciones para ir poco a poco llevando a cabo esa transición", ha señalado ante los medios al asistir a la presentación del 'Decálogo 2026 de recomendaciones para la comunicación del cambio climático y de la transición ecológica' de ECODES y el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM).

A juicio de Aagesen, el hecho en sí de que se celebre la Cumbre "ya es muy positivo". "Hace mucho tiempo que tenemos que tener un debate abierto y en profundidad sobre el abandono progresivo de los combustibles fósiles. Es un primer punto de encuentro que alimentará las conversaciones de la COP a final de año en Turquía", ha explicado.

En esta línea, la ministra ha indicado que el Gobierno va a "colaborar" con el resto de países para ir construyendo la hoja de ruta en común para abandonar los combustibles fósiles. "La palabra transición energética o transición ecológica significa cómo tendemos un puente desde donde estamos hasta donde queremos llegar y eso es lo que vamos a presentar en Santa Marta", ha detallado.

NO SE ESPERA CALENDARIO "FIRME", PERO SÍ CONCLUSIONES "CONTUNDENTES"

Esta cumbre surgió de la última COP, celebrada el noviembre pasado en Brasil. En ella, España se unió a una iniciativa liderada por Colombia y Países Bajos en favor de que la declaración final de la COP incluyese una hoja de ruta "ambiciosa" para abandonar los combustibles fósiles, algo que no se consiguió. Aún así, esta idea también incluía la celebración de un encuentro en abril de 2026 en la ciudad colombiana de Santa Marta.

Alianza por el Clima y la red Gas No Es Solución estarán presentes en Santa Marta, a dónde llevarán sus propuestas para un abandono rápido, justo y vinculante de los combustibles fósiles, con especial atención al gas fósil y a la justicia climática global.

Ecologistas en Acción forma parte de ambas coaliciones. El coordinador de clima y energía en la ONG, Javier Andaluz, que se desplazará a la cumbre, ha explicado en declaraciones a Europa Press que, "según lo que han dicho las dos presidencias la colombiana y la neerlandesa", se elaborarán un documento de conclusiones con todo lo que se vaya recogiendo durante los próximos días.

Este girará en torno a tres ejes, "cerrar combustibles fósiles, el sistema financiero ayudas y todo lo que te ata los fósiles, mecanismos de cooperación multilateral". Según ha dicho, cree que será "difícil" que la cumbre se cierre con un calendario firme sobre el abandono de los combustibles fósiles.

Aún así, espera --y señala que será algo que Ecologistas en Acción pida-- que las conclusiones sean "lo suficientemente contundentes" como para "dejar claro" que "quien vaya a una segunda conferencia o quien siga en el camino de este proceso" va a tener que atenerse a ellas: hacer una hoja de ruta de abandono de combustibles fósiles nacional, y, en el caso del norte global, acompañar eso con compromisos de carácter financiero.

Por parte de Ecologistas en Acción, lo "fundamental" de esta cumbre es "salir a hacer lo más rápido posible la transición energética". En este sentido, la ambición climática de España y de la Unión Europea (UE) sea "creíble".

"Tienen que dar un paso hacia adelante, aprobar esa hoja de ruta de abandono de los combustibles fósiles, pero también aprobar esos apoyos financieros fundamentales y esa revisión de mecanismos como los de la deuda, que son fundamentales para que otros países puedan optar por modelos de desarrollo que no pasen por los combustibles fósiles", ha recalcado Andaluz.