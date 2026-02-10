España tiene 73.353 milanos reales, unos 20.000 más que hace diez años, según SEO/BirdLife

Milano real. - JUAN CUETOS / SEO/BIRDLIFE

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

España cuenta con 1.388 dormideros de milano real y cuenta con 73.353 ejemplares, unos 20.000 más que hace diez años, cuando contaba con "algo más de 50.000 ejemplares". Esta es la principal conclusión del censo nacional de problación reproductora que realiza SEO/BirdLife cada década y que repitió durante el invierno de 2024/2025.

Por zonas, Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor cantidad de milanos reales invernantes tanto a escala nacional --cuentan con el 54% del total estatal-- como global. Asimismo, es la región europea con mayor cantidad y densidad de la especie. Junto a Castilla-La Mancha y Extremadura --con un 10% de los milanos reales cada una-- acumulan cerca del 75 % de la población española de la especie.

SEO/BirdLife destaca el trabajo del proyecto Life EuroKite, una iniciativa de 26 países para conocer mejor las amenazas que se ciernen sobre el milano real, entre otras especies, que incluyen también censos parciales del milano real realizados por SEO/BirdLife y la Sociedad de Ciencias Gorosti en España y docenas de otras entidades en el resto de países europeos

En él, se ha equipado con emisores GPS a 615 milanos reales y a otras 80 rapaces (pigargo europeo, águila imperial oriental & milano negro) en 39 zonas de marcado y una zona de refuerzo en 12 países con el fin de controlar su actividad de forma permanente. En caso de muerte, los miembros del equipo del socio local o regional se encargarán de buscar el ave muerta y de que se determine su causa de muerte.

En lo que se refiere al milano real, se realizan censos a escala europea que tienen frecuencia anual en un número determinado de dormideros: 267 en Europa y, de ellos, 103 en España repartidos en 28 provincias.

"En estos censos se registran importantes fluctuaciones debido a los movimientos que experimenta la especie entre unos inviernos y otros, lo que determina los cambios de distribución en función de numerosos aspectos, pero principalmente en base al cambio de las fuentes de alimentación", ha explicado la ONG.

Gracias al GPS, los miembros del proyecto pueden determinar con mucha más precisión las zonas de distribución y alimentación, así como sus desplazamientos, lo que facilita la detección e identificación de las amenazas que afectan a la especie. "Todo ello gracias también a la participación de las administraciones públicas y agentes medioambientales de nuestro territorio", ha puntualizado.

Desde que se inició el Eurokite, SEO/BirdLife ha colocado dispositivos GPS a más de 76 milanos reales. De ellos alrededor del 30% ha fallecido por diferentes causas, la principal el envenenamiento, seguida de la colisión con aerogeneradores y líneas eléctricas y la electrocución.

"Dado el alto número de ejemplares marcados también en Europa y el hecho de que gran parte de ellos pase el invierno en España, ha hecho que de momento existan ya 275 casos de ejemplares marcados en el resto de los países europeos y recogidos muertos en nuestro país. En estos momentos se analizan las causas para conocer en detalle las amenazas de la especie", ha explicado.