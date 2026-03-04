Los españoles se decantan por la monogamia, aunque un 1,8% admite tener relación abierta y un 0,6% practica el poliamor

Archivo - Cintas colgadas por las parejas junto a las reliquias de San Valentín durante la celebración de la festividad de San Valentín en la Iglesia de San Antón, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 96,9% de los españoles en pareja declara mantener una relación monógama, es decir, de pareja con una sola persona, mientras que el 1,8% afirma estar en una relación abierta y el 0,6% señala practicar el poliamor, según el estudio 'Percepción social del amor' que ha realizado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Además, el 80,1% de los encuestados piensa que puede "existir amor entre dos personas sin relaciones sexuales", mientras que un 18,3% asegura que no, como revela esta primera encuesta sobre el amor presentada este miércoles por el CIS, cuyas entrevistas se realizaron el pasado mes de enero --del 22 al 30-- a muestra de 5.007 personas para ahondar en la percepción social del amor, la influencia de la religión en el amor o por las aplicaciones de citas para ligar, entre otros asuntos.

Mientras, un 71,2% de españoles cree que para tener una vida satisfactoria es "muy o bastante importante "tener una relación amorosa o sentimental", mientras que el 27,7% no lo cree necesario. Asimismo, el 70,7% de encuestados afirma mantener actualmente una relación amorosa o sentimental. Las relaciones con una duración de entre 11 y 20 años concentran el mayor porcentaje de entrevistados (18,3%).

Para los encuestados, lo más positivo de tener una relación amorosa o sentimental es compartir la vida con alguien (38,2%), seguido de poder formar una familia (17,5%) y, en tercer lugar, "disfrutar del día a día" (13,9%).

Un 72,5% cree que es importante compartir cenas y comidas románticas de manera habitual en las relaciones amorosas, un 92% asegura que es importante viajar en pareja de vez en cuando y un 56,6% cree que hacerse regalos es algo esencial.

Sobre cuestiones relacionadas con la vida personal, la salud es la más importante para los españoles (99,1%), seguida de la familia (97,8%), la amistad (94,0%) y, en cuarto lugar, el amor (91,5%). Cuando se habla del amor en general, el 59% piensa en el amor "de pareja o conyugal", un 58,3% se refiere a amor "familiar, a los nietos, nietas, entre hermanos y hermanas, fraternal, de madre..." y un 24,2% al "amor filial, es decir, a hijos e hijas".

Al preguntar por las palabras que más relacionan con el amor, como sentimiento en las relaciones amorosas o de pareja, el 95% piensa "mucho/bastante" en "la felicidad", seguido del "compromiso" (94,7%), y la "igualdad" (93,6%).

Por otro lado, el 76,4% piensa que "las prisas de la vida actual son algo negativo para el amor", frente a un 22,2% que está poco o nada de acuerdo con esta idea. Sobre la afirmación "el amor verdadero lo puede todo", un 64% señala estar "muy/bastante de acuerdo", frente a un 35,1% que esta "poco/nada de acuerdo" y sobre la frase "el amor funciona como el mercado, con la ley de la oferta y la demanda", un 80,6% asegura que no está de acuerdo, mientras que un 17% está "muy o bastante de acuerdo".

Precisamente, sobre la situación actual, el 92,7% coincide en que no todo el mundo entiende lo mismo por amor hoy en día, frente a un 5,6% que cree que sí. Para un 64,3% de encuestados, no cree que la forma de entender el amor "dependa de la ideología de las personas", aunque un 33,6% afirma que sí. No obstante, si les pregunta si en cada época histórica existe una manera distinta de entender el amor y las relaciones sexuales el 84,8% asegura que sí, frente a un 13,8% que dice que no.

Un 52,2% considera que la religión tiene poca influencia en la manera de entender el amor y las relaciones sexuales en nuestra sociedad, mientras un 44,2% indica que influye "mucho o bastante". Entre las personas que tienen relaciones amorosas o sentimentales, el 38,5% convive en un matrimonio religioso, un 34,6% en una pareja de novios, un 21,7% en un matrimonio civil y un 4,5% asegura que tiene una pareja de hecho.

Entre los que no tienen pareja, un 41,1% afirma que les gustaría "mucho o bastante" tener una relación sentimental, mientras que un 57,2% dice que no le gustaría tenerla.

APLICACIONES DE CITAS

Respecto a las aplicaciones de citas para ligar, el 86,3% de los españoles reconoce que ha oído hablar de ellas y un 25,2% asegura que se ha creado un perfil en alguna. Entre estos últimos, un 71,7% afirma que "alguna vez ha tenido una cita con alguien" que ha conocido en una de esas apps.

Un 67% cree que es falso que sea más fácil encontrar el amor en estas aplicaciones que de manera tradicional, pero un 65,1% reconoce que es "más fácil encontrar sexo que de manera tradicional" y un 73,1% asegura que "la gente miente más en estas apps que de manera tradicional".