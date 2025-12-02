La Eurocámara mantiene abiertas peticiones que cuestionan la imparcialidad de TVE y TV3

Archivo - (Foto de ARCHIVO) La bandera de la Unión Europea en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

BRUSELAS, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantendrá abiertas varias consultas que cuestionan la imparcialidad de las cadenas TVE y TV3, a la espera de que la Comisión Europea les remita información detallada sobre la situación de estos medios públicos en España en un plazo sin determinar.

Así lo ha indicado el presidente de la comisión parlamentaria, el polaco Bogdan Rzonca (Conservadores y Reformistas Europeos), tras un breve debate en el que los peticionarios han alertado de falta de independencia en los medios públicos. Rzonca ha pedido, además, que la Comisión Europea "actualice" su opinión sobre la situación, aunque no ha establecido un plazo para ello.

En el curso de la discusión, el representante del Ejecutivo comunitario ha evitado un diagnóstico preciso sobre los casos descritos en la sesión, pero ha subrayado la importancia de que haya medios "libres e independientes" en los Estados miembro y recordado que el último informe sobre Estado de derecho rebajó el nivel de "riesgo alto" a "riesgo medio" en el caso de los públicos españoles.

En el caso de RTVE, ha intervenido Gabriel López Vega en nombre del Consejo de Informativos de TVE y ha lamentado que la petición lleve ocho abierta sin resultados, ya que se presentó en 2017, pero también ha advertido de que sigue de actualidad ya que la preocupación por la "falta de objetividad" que se daba en 2017 cuando gobernaba el PP, la televisión pública española vive "épocas difíciles gobierne quien gobierne". Por ello, ha pedido a la Unión Europea apoyo para que RTVE "no dependa del Gobierno de turno, sino del compromiso democrático de todos".

En cuanto a la situación en la televisión y radio públicas en Cataluña, el peticionario ha sido el exdiputado del PP en el Sergio Santamaría Santigosa, quien ha reprochado que desde su primera intervención ante esta comisión, en 2019, "Europa no haya hecho nada ante el odio, el sectarismo y el desprecio" contra ciudadanos españoles y no se hayan tomado medidas pese a que el papel de los medios públicos "no sólo no ha sido revertida, sino que ha empeorado".

En este contexto, la eurodiputada del PP Elena Nevado ha criticado la "degradación" de RTVE y asegurado que un medio que debería "garantizar la pluralidad, la neutralidad, el equilibrio informativo" acabe "reflejando una voz única, la del Gobierno".

También se ha unido a las voces de alerta el eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta, para quien aunque, "siempre" ha habido "sesgo" en los medios públicos españoles "en función del gobierno de turno", la situación se agrava ahora por apoyarse RTVE en "programas de producción externa que se presentan como informativos" y se dedican a "criticar, humillar y ridiculizar a la oposición", mientras que en el caso de los medios catalanes se da cabida a la "xenofobia y la hispanofobia" independientemente de quien gobierne.

Desde la bancada socialista, por el contrario, el eurodiputado José Cepeda ha criticado que se usen las peticiones para hacer "alegato político" y defendido que España "no tienen ningún problema con los servicios públicos de información ni con los medios de comunicación", al tiempo que ha recalcado la intervención del representante de la Comisión Europea. El socialista ha insistido así en que el sistema de control de la televisión pública está "salvaguardado" y que cuenta con el aval del público, ya que las audiencias han mejorado en últimas fechas.