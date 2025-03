Experto rechaza en la Comisión de Investigación de la dana que la presa de Forata estuviera en un "riesgo grave"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Juan Bautista Marco Segura, ha rechazado que la presa de Forata estuviera en un "riesgo grave" durante la dana de Valencia.

Así lo ha manifestado este lunes el experto durante su intervención en la Comisión de Investigación sobre la dana que se celebra en el Senado.

"La presa de Forata, yo no estoy de acuerdo en que estuviera en un riesgo grave. La presa de Forata es una presa de gravedad, una presa de hormigón, que no llegó siquiera a verter por coronación. No llegó ni al límite del aliviadero", ha asegurado.

En este punto, el experto ha destacado que las compuertas de un embalse "deben abrirse": "No están para guardar agua en situación de crecida, hay que abrir porque las presas, si el agua salta por encima, se pueden romper".

"La tipología de Forata es la más segura, pero en general las presas, cuando el agua salta por encima es cuando corren de verdad un riesgo. Me extrañaría muchísimo que una presa de hormigón de arcogravedad, que es el tipo más seguro que existe, que hubiera tenido problemas de altura", ha subrayado.

El profesor Bautista Marco Segura ha añadido que, para que una presa sea efectiva, "tiene que estar bien gestionada, tiene que ser proporcional a lo que le va a venir, y tiene que ser de un tipo seguro". "Porque la presa es un arma de doble filo, funciona muy bien, pero se puede romper. Y si se rompe, es peor", ha advertido.