Baldoví acusa al PP de utilizar la comisión de la dana en el Senado para hacer "partidismo" y no "conocer la verdad"

VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha acusado al PP de utilizar la comisión de la dana en el Senado, como hizo con "otras en su momento", para "única y exclusivamente" desarrollar una "política partidista" que no permita "conocer la verdad" de lo ocurrido el 29 de octubre.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, preguntado por el hecho de que el PP haya llamado a declarar en la Cámara Alta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios ministros, mientras que por parte del Consell "tan solo" haya citado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

Precisamente, el Senado ha arrancado este lunes las comparecencias de la comisión de investigación sobre la dana con el foco puesto en perfiles técnicos, ya que los primeros en ser llamados han sido dos catedráticos, un arquitecto y un ingeniero.

Para Baldoví, hechos como este demuestran que el PP es "un cúmulo de despropósitos e incoherencias": "Pide una comisión en el Senado y, en cambio, vota en contra del Congreso y aquí en Les Corts Valencianes retrasa e impide que se pueda discutir".

Frente a ello, ha reivindicado que Compromís ha sido "el único partido coherente" porque en "todos los sitios" ha presentado propuestas de comisión de investigación para que comparezcan "todos los presidentes y todos los cargos públicos que en su momento tuvieron que ver" con el día de la dana.

En este punto, se ha preguntado si "alguien puede entender que la jueza de Catarroja" que investiga la gestión de la dana "impute a la exconsellera --Salomé Pradas-- que era la que tenía que tomar decisiones o al secretario autonómico de Emergencias" --Emilio Argüeso-- y que "justamente estas dos personas no estén en el Senado". "No le cabe en la cabeza a nadie", ha sostenido, al tiempo que ha cuestionado "qué clase de comisión es esta si no están" estos dos ex altos cargos del gobierno valenciano.

Para el síndic de Compromís en Les Corts, "si algo está claro es que al PP no le interesa que se discuta nada que tenga que ver con el trágico día de la dana", una jornada en la que, según ha incidido, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "desapareció" y "no se tomaron decisiones, como ha asegurado la jueza de Catarroja en su último auto". "No se tomaron las decisiones que hubieran permitido salvar vidas", ha denunciado.