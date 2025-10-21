Expertos piden impulsar la planificación del territorio para enfrentarse a los incendios: "Esto es una cosa de país"

Archivo - Un bombero forestal trata de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos relacionados con la protección contra incendios han pedido impulsar la planificación del territorio para tratar de contrarrestar el efecto del juego. "Todo esto, ya te digo, es una cosa de país", ha señalado en declaraciones a Europa Press Emili Dalmau, oficial de la UT-GRAF de la Generalitat de Cataluña.

Así se han expresado en el marco de la VII Jornada de Lucha contra Incendios Forestales, organizada por Tecnifuego y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Este evento se celebra cada octubre de tal manera que Transición Ecológica ya tenga el balance de incendios forestales del año, según ha explicado en declaraciones a Europa Press el coordinador del Comité de Incendios Forestales de Tecnifuego, Ramón María Bosch.

De esta manera, invitan a una serie de expertos para hablar sobre una temática concreta, que en el caso de esta edición ha sido la gestión de las grandes emergencias que está provocando el cambio climático. En este sentido, Bosch ha instado a los políticos a escuchar a los expertos, "que son quienes saben de extinción de incendios forestales o de grandes emergencias".

Aunque él no pertenece a ningún dispositivo de extinción --y no conoce las reivindicaciones de estos grupos tras la oleada de incendios de agosto-- ha subrayado que escuchar a los profesionales de la extinción es una "herramienta fundamental", aunque "no basta" ya que "ha llegado al límite".

Por ello, ha hablando sobre la planificación del territorio y sobre cómo los ciudadanos pueden contribuir a volver al "paisaje mosaico" a través del consumo local. "Este abandono rural nos está llevando a la no gestión del monte", ha lamentado.

A su vez, ha incidido en la importancia de concienciar a la población de que hay que hacer que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) disminuyan. "Estamos (registrando) aumentos de temperatura muy importantes, por lo tanto, si nos vamos a mayores emisiones (la situación) va a ser peor", ha advertido.

"CADA FINAL DE CAMPAÑA DE INCENDIOS DURA ES ASÍ"

Uno de los intervinientes en esta jornada ha sido Emili Dalmau, oficial de la UT-GRAF de la Generalitat de Cataluña. En declaraciones a Europa Press, ha avisado de que los bomberos "poco pueden hacer" frente a los incendios de sexta generación. "La cosa tiene que ir por otro lado, es mucho más la gestión forestal y adaptar el territorio un poco a la resiliencia de este tipo de situaciones que van a ser más normales de lo que eran hasta ahora", ha insistido.

En la misma línea que Bosch, ha incicido en la importancia de conseguir que el mundo rural no se abandone y que "vuelva a ganarse la vida de alguna forma". "Que demos valor a una carne cuidada en pasto y no criada dentro de una granja, emitiendo muchísimos gases de efecto invernadero y con cultivos intensivos. Todo esto, ya te digo, es una cosa de país. Hay que creérselo y ir a buscar este producto para que todo sea más sostenible", ha puesto como ejemplo.

Con respecto a las reivindicaciones de los dispositivos de extinción tras los incendios de agosto, ha ironizado diciendo que se trata de "un déjà vu" y que los finales de campañas de incendios forestales duras "son así". "A nivel político hay que coger las riendas y tomárselo en serio", ha destacado.

UNA ESTRATEGIA A NIVEL ESTATAL DE PUNTOS CRÍTICOS

Otro de los intervinientes ha sido David Caballero, ingeniero de montes y responsable de del área de incendios forestales de MeteoGRID, una empresa de servicios meteorológicos y climáticos y aplicados a riesgos. En declaraciones a Europa Press ha explicado cómo esta campaña ha supuesto la "verificación" de cosas que llevaban viendo en años anteriores.

"La combinación de un clima adverso, más el abandono rural, aumento de esa continuidad de la capa vegetal y demás, nos ha dado fenómenos que sí habíamos visto antes, pero no tan frecuentemente y no tan, numéricamente, tan juntos todos en el territorio", ha avisado.

En este marco, ha advertido que "esto va a seguir así o peor", por lo que "hay que cambiar varias cosas". Entre otros detalles, ha instado a enseñar a la población qué hacer en caso de incendio. "Algo tan sencillo como cerrar las puertas y las montanas puede salvar tu vivienda o mantener el tejado, son cosas muy sencillas", ha recalcado.

En líneas generales, ha puesto en valor las medidas contra los incendios que se pueden tomar a nivel municipal y ha pedido que las acciones sobre la vegetación y la agricultura "tengan un reflejo en la prevención de incendios forestales de una manera integral".

"Los municipios son importantes porque son los que articulan localmente algunas acciones que son importantes. Una de ellas es mantener los propios cultivos. Algo tan sencillo como gradear o quitar la hierba, la maleza o los cultivos que no se aprovechan o simplemente se hagan los cultivos y que cuando llega el fuego allí, el fuego llega con baja intensidad", ha explicado.

Más allá de ello, ha pedido que a nivel autonómico y estatal se cree una estrategia de gestión en puntos críticos para que los incendios "no lo tengan tan fácil" a la hora de pasar a ser grandes incendios forestales y dar así una oportunidad a los medios de extinción.