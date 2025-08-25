Exteriores pacta acuerdos con República Dominicana, Paraguay y Honduras sobre transición social, ecológica y económica

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura la tercera edición del seminario España en el mundo, en el Palacio de la Magdalena, a 13 de julio de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha anunciado la firma de tres nuevos Marcos de Asociación con República Dominicana, Paraguay y Honduras para avanzar en las "prioridades nacionales de los países socios" que se articulan en torno a la transición social, ecológica y económica.

En un comunicado, Exteriores ha subrayado que los tres pactos han sido fruto de un diálogo "con las autoridades nacionales e instituciones a todos los niveles" e integran diferentes enfoques transversales de derechos humanos; feminista y de género; lucha contra la pobreza y las desigualdades; justicia climática y sostenibilidad ambiental; diversidad cultural y construcción de paz.

Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, estos acuerdos "no solo profundizan en las relaciones bilaterales", sino que también "refuerzan el compromiso de España con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de una cooperación basada en la confianza mutua, la solidaridad y el principio de no dejar a nadie atrás".

"Buscamos una cooperación transformadora, alineada con los retos globales y centrada en las personas. Estos acuerdos consolidan una cooperación eficaz, participativa y alineada con las prioridades nacionales de los países socios", ha indicado Albares.

LOS TRES ACUERDOS

El Ministerio ha señalado que en el caso de Honduras, el acuerdo se centra en dos grandes resultados de desarrollo, enfocados en la reducción de la pobreza extrema y en el fomento del acceso a medios de vida sostenibles y resilientes, abordando aspectos clave como la desnutrición infantil, la educación, el empleo digno, el acceso a servicios básicos, el agua, la salud, el impulso a las infraestructuras sociales y productivas y la cultura de paz.

El pacto con República Dominicana se enfoca en el fortalecimiento del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. También se prioriza la mejora de las condiciones laborales, así como el acceso a una educación técnico-profesional de calidad, inclusiva y con enfoque de género; y la gestión sostenible del territorio, con énfasis en el acceso universal al agua y al saneamiento, la resiliencia climática y la preservación de los ecosistemas.

En Paraguay, el Marco de Asociación se enfoca en avanzar hacia una igualdad real y efectiva, eliminando la discriminación y violencia hacia mujeres y niñas. Se promueve la sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos, con énfasis en la innovación y el impulso a las cadenas de valor, especialmente en áreas rurales y vulnerables.

Asimismo, Exteriores ha avanzado que actualmente se está trabajando en la elaboración de los Marcos de Asociación con Senegal, Colombia y Guatemala y en breve iniciará también el proceso con Jordania, continuando así "el despliegue de una cooperación renovada, más articulada y adaptada a las necesidades y retos de los países socios".