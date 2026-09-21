Fallecen 10 personas en accidentes durante el fin de semana, entre ellos dos motoristas y un peatón

Archivo - Accidente de tráfico (Foto de archivo). - AYUNTAMIENTO DE GUADIX - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diez personas han fallecido en las carreteras durante el fin de semana en accidentes de circulación, entre ellos dos motoristas y un peatón, según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT). Desde principios de año, la lista de fallecidos asciende a 796 y, hasta el momento, junio ha sido el mes más trágico con 136 muertos, seguido de agosto con 130.

Este fin de semana, seis de los siniestros ha ocurrido en vías convencionales y cuatro en autopista o autovía y entre los siniestros ha habido seis salidas de vía. El sábado fue el día con mayor siniestralidad con siete fallecidos en otros tantos accidentes, seguido del viernes con tres muertos y tres siniestros. El domingo no se registraron accidentes mortales.

Los accidentes han tenido lugar en Crevillent (Alicante), Adra y Enix (Almería), Artana (Castellón), Monzón (Huesca), Colmenar de Oreja (Madrid), Alhaurín el Grande (Málaga), Mos (Pontevedra), Castañeda (Cantabria) y La Pobla de Vallbona (Valencia).