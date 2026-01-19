Fallecen cinco personas en cuatro accidentes durante el fin de semana

Accidentes mortales en carretera - DGT

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco persona han fallecido en las carreteras en cuatro accidentes de tráfico ocurrido durante el fin de sesmana en la red de carreteras. Ninguno de los fallecidos era un usuario vulnerable de la vía, según ha informado la Dirección Genera de Tráfico (DGT).

Dos de los siniestros han ocurrido en vía convencional y 2 en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido tres salidas de la vía y un colisión. La siniestralidad ha tenido lugar en: El Campello (Alicante), Guadalix de la Sierra y Valdemoro (Madrid) y Pepino (Toledo).

Desde que se inició el año han sido 39 las personas fallecidas en accidentes de tráfico. Este fin de semana el día más negro ha sido domingo con dos siniestros y tres fallecidos, seguido del viernes con otros dos accidentes y un muerto.