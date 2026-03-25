Familia de españoles presos en Guinea Ecuatorial piden "ayuda" al Gobierno, al Rey y al Papa para "traerlos de vuelta"

Familiares de Javier y David, los españoles detenidos en Guinea Ecuatorial, se concentran ante el Congreso de los Diputados. - CHANGE.ORG

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Familiares y amigos de David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero, los españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 en relación con un proyecto de televisión digital terrestre, se han concentrado este miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados y han registrado en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que "intervenga con urgencia y de forma directa" para conseguir la libertad de los dos, que llevan más de 14 meses en la cárcel de Black Beach.

"Venimos a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que nos ayude a traerlos de vuelta", ha explicado Laura, hermana de Javier Marañón, este miércoles, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que "negocie" y haga "lo que tenga que hacer para traerlos" y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que "se han volcado" apoyando su petición. "Os pedimos que sigáis apoyando esta lucha. Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando", han reclamado.

Tras el registro de las firmas en el Ministerio de Exteriores, amigos y familiares de Javier y David se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados para pedir su liberación.

Según ha explicado Laura, la hermana de Javier, a Europa Press, durante la concentración han salido a apoyarles "varios diputados del PP" y, dentro del Congreso, una representación de las dos familias se han reunido "con Podemos, PSOE e Izquierda Unida".

"Nos han trasladado que van a seguir presionando para que los traigan. La oposición, que va a presionar y a seguir preguntando qué gestiones se están realizando, e IU y PSOE nos han dicho que están haciendo todo lo que está en su mano", ha afirmado Laura.

Aunque se ha mostrado satisfecha con el apoyo que han recibido este miércoles, espera que "las palabras e intenciones" se conviertan en hechos. "Hemos llamado su atención", ha destacado.

SIN RESPUESTA DEL VATICANO NI DE LA CASA REAL

De forma paralela, la semana pasada, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no haga escala en Guinea Ecuatorial durante su gira por África el próximo mes de abril, si no les liberan. Si bien, a fecha de 25 de marzo, aún no han recibido respuesta.

"Hemos escrito tanto a la Casa Real como a la Nunciatura en España para que interceda y nos ayude, como medida de presión. Evidentemente, al Papa le pedimos que no vaya (a Guinea Ecuatorial) hasta que no estén libres y si puede hacer algo para interceder y que salgan", señaló la hermana de Javier, en declaraciones a Europa Press.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitan que, si lo estima oportuno, pueda "interesarse" por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África, el próximo mes de abril, o "trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso". Incluso, le proponen que "descarte dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones".

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le piden que traslade al Pontífice "la dramática situación" de sus familiares para que "se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación". Precisamente, el Rey se reunió el pasado viernes con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de "una figura de la autoridad espiritual y humanitaria" como la del Papa podría contribuir "de forma decisiva" a proteger la vida de David y Javier.

"SON TRABAJADORES INOCENTES"

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

"Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros", asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier "pueden morir si no se actúa ya". Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son "inhumanas", aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las "inaceptables" condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que "no ha habido ningún resultado".