Familiares de los españoles encarcelados desde hace 14 meses en Guinea Ecuatorial piden ayuda al Papa y al Rey

Laura Marañón, hermana de Javier Marañón, encarcelado en Guinea Ecuatorial. - CHANGE.ORG

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Familiares de David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero, los españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 en relación con un proyecto de televisión digital terrestre, han enviado sendas cartas al Papa León XIV y al Rey Felipe VI para que intercedan por ellos con el objetivo de conseguir su liberación.

"Hemos escrito tanto a la Casa Real como a la Nunciatura en España para que interceda y nos ayude, como medida de presión. Evidentemente, al Papa le pedimos que no vaya (a Guinea Ecuatorial) hasta que no estén libres y si puede hacer algo para interceder y que salgan", ha explicado Laura, hermana de Javier Marañón, este viernes, en declaraciones a Europa Press. Si bien, ha precisado que aún no han recibido respuesta.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV los familiares le solicitan que, si lo estima oportuno, pueda "interesarse" por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África, el próximo mes de abril, o "trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso". Incluso, le proponen que "descarte dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones".

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le piden que traslade al Pontífice "la dramática situación" de sus familiares para que "se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación". Precisamente, el Rey se ha reunido este viernes con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no ha trascendido el contenido de la conversación, que se ha prolongado durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de "una figura de la autoridad espiritual y humanitaria" del Papa podría contribuir "de forma decisiva" a proteger la vida de David y Javier.

De forma paralela, la hermana de Javier registrará el próximo miércoles 25 de marzo las más de 45.000 firmas de apoyo que han recogido a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que "intervenga con urgencia y de forma directa" para la libertad de los dos, que llevan más de 14 meses en la cárcel de Black Beach.

En concreto, recuerdan que fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

"Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros", asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier "pueden morir si no se actúa ya". Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son "inhumanas", aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Además del registro de firmas, familiares y amigos de David y Javier se concentrarán en las puertas del Congreso de los Diputados entre las 10:30 horas y las 12:30 horas de ese mismo día.

"Llevamos más de un año esperando una ayuda que nunca llega. Venimos al Congreso porque ya no queremos mediación de la embajada, queremos que el Gobierno actúe directamente y esperamos que los diputados del resto de partidos salgan a apoyarnos", ha expresado Aarón Marañón, otro hermano de Javier.

Las familias recuerdan que en julio fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las "inaceptables" condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que "no ha habido ningún resultado".