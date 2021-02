Familias numerosas preparan acciones de cara al 8M contra el complemento de maternidad: "No nos vamos a callar"

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha anunciado que prepara acciones de cara al 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, para protestar contra el nuevo complemento de maternidad a las pensiones pues consideran que "perjudica" a las madres con más hijos. Las acciones se realizarán seguramente a través de las redes sociales debido a la pandemia.

"No nos vamos a quedar callados, ya nos hemos puesto en contacto con todos los grupos políticos, y de cara a la campaña del 8 de marzo vamos a dar guerra, pues esto es algo que afecta a la mujer trabajadora y estos recortes no tienen ninguna justificación viniendo de un Gobierno superfeminista", ha declarado el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, en una entrevista con Europa Press.

Según afirma la Federación en su petición lanzada en la plataforma Change.org, que ya ha recogido más de 8.200 firmas, el nuevo complemento "perjudica directamente a miles de madres con 2 hijos y con pensiones medias (a partir de 1.100 euros al mes), pero castiga en especial a las madres de familia numerosa, que son las que sufrirán un recorte mayor".

Así, explican que una madre con tres hijos y una pensión de 1.100 euros recibirá "400 euros al año" menos que con la normativa anterior, y si tiene cuatro hijos "casi 800 euros menos".

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que el nuevo complemento por maternidad que van a recibir las mujeres que se jubilen a partir de ahora no supone "ningún recorte" porque las 800.000 madres que ya percibían el complemento antiguo van a seguir recibiéndolo en la misma cuantía que hasta ahora.

"No supone ninguna modificación para ellas, ya que no es una medida con efectos retroactivos. De esta forma, seguirán recibiéndolo tal y como lo han hecho hasta ahora por lo que no supone ningún recorte para nadie", ha precisado.

Por su parte, el presidente de la Federación de Familias Numerosas ha puntualizado que "se recorta en futuro, efectivamente" pero ha señalado que "no deja de ser discriminatorio". Para Trigo, "las únicas madres que salen beneficiadas son las que tienen solo un hijo", que antes de esta reforma no recibían ningún complemento.

"Hay un recorte en la medida en que se aumentan las prestaciones en número y no el presupuesto", ha subrayado, añadiendo que se da la "paradoja" de que una madre con 1.200 euros de pensión y 3 hijos que se jubile ahora recibirá un complemento de 81 euros mensuales (27 euros por cada menor), mientras que si se hubiese jubilado antes del 4 de febrero, el complemento sería del 10% de su pensión, es decir, 120 euros al mes.

"Sin embargo, a una madre con un hijo con una pensión máxima de 2.600 euros le suben la pensión", ha precisado Trigo, concretando que para ellos, lo ideal sería que fuese "voluntario", es decir, que cada madre "se acoja al que más le beneficie" (el sistema de porcentajes o la cuantía fija).

"NO SOMOS RICAS"

Trigo cita datos de uno de los últimos estudios de la FEFN para afirmar que las familias numerosas, es decir, las que tienen tres o más hijos, "no son ricas" pues "un 75% de ellas viven con menos de 2.500 euros al mes, que no es una cantidad excesiva".

"Hay un rumor de que las familias numerosas son ricas y esto no es cierto, lo viene a demostrar este estudio, muchas no llegan a final de mes y tienen que pedir créditos", ha añadido.

La FEFN también critica que el nuevo complemento "solo cuenta hasta el cuarto hijo", al igual que el anterior. "Este era un buen momento para meter a todos los hijos. Con el problema demográfico que hay, necesitamos que se tengan más hijos", ha apuntado.

Igualmente, afirma que el nuevo complemento es "discriminatorio para los padres" pues, aunque estos antes estaban excluidos y ahora pueden recibirlo, la FEFN dice que al hombre se le exige probar "los días que dejó de trabajar por tener a sus hijos", algo que ve "difícil de justificar".