Febrero acabará con lluvias en el noroeste peninsular y máximas de 14 a 17ºC en el interior de España, según Eltiempo.es

Archivo - Una persona camina con paraguas en Gandia (Valencia) este viernes, en el episodio de alerta naranja por lluvias. - EUROPA PRESS TV - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Febrero finalizará este fin de semana con lluvias en el noroeste peninsular y máximas gradualmente más bajas en el interior de España, con valores entre los 14 y los 17ºC de cara al domingo, según Eltiempo.es, que avanza la formación de una dana el lunes y el martes que afectará sobre todo a Andalucía.

Durante la mañana del viernes, un frente débil afectará al norte del país y dejará lluvias de poca intensidad. A lo largo del día, avanzará y se irá desgastando hasta llegar al interior peninsular. Durante la madrugada del sábado podría reactivarse en esta zona, dejando precipitaciones en áreas de Castilla-La Mancha y Aragón.

El portal meteorológico ha avanzado que se producirán más chubascos el sábado por la tarde en zonas del este del país, donde también se podría dar alguna tormenta. Por zonas, las más intensas podrían afectar a áreas de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña.

Aún así, ha espeficado que también se podrán registrar precipitaciones en zonas del este de Andalucía e interior de Murcia y la Comunidad Valenciana. En la madrugada del domingo habrá precipitaciones en el noreste y a partir de mediodía crecerá algo de nubosidad de evolución en zonas del sur y este.

Éstas podrían llegar a dejar algunos chubascos, en general muy débiles. En lo que se refiere a las temperaturas, Eltiempo.es ha indicado que las máximas bajarán de manera gradual en el interior del país durante estas jornadas y quedarán por debajo de 14 a 17ºC de cara al domingo.

A pesar de ello, habría una nueva subida fruto del viento del sur el domingo en el norte, donde se llegarían a registrar valores de entre 15 a 20ºC. En este sentido, las heladas regresarían a zonas del interior, sobre todo en la madrugada del sábado. Las zonas más susceptibles de registrarlas en ese momento son amplias áreas de Castilla y León, sobre todo en el lado más noroccidental de la comunidad autónoma.

El portal meteorológico ha señalado que una vaguada se descolgará por el oeste peninsular. En este proceso, se aislaría y formaría una dana entre el lunes y el martes. En función de su desplazamiento la inestabilidad sería más generalizada o limitada, aunque aún hay una incertidumbre muy elevada al respecto.

Por el momento, todo parece indicar que el lunes sería una jornada con chubascos y tormentas en amplias zonas del oeste peninsular que alcanzarían también el interior del país por la tarde, así como algunos puntos del este. Tras esto, la dana se desplazaría hacia el sur, hacia África, por lo que la inestabilidad quedaría restringida a zonas del sur peninsular.

En este escenario, Eltiempo.es ha apuntado que Andalucía podría ser la comunidad autónoma más afectada, aunque también seguirían produciéndose chubascos en otras zonas, más dispersos y menos persistentes.