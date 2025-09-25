El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

El líder del PP aboga por una migración de personas que "pertenezcan a culturas próximas"

FORMENTERA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que la crisis migratoria actual es "fruto de la irresponsabilidad y desidia de los últimos años" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva siete años con un efecto llamada y sin adoptar las políticas que adoptan otros países.

Feijóo también ha lamentado que el socialista no cumpla con su obligación de velar por la seguridad en las costas y no dota de recursos a las instituciones afectadas.

El 'popular' se ha reunido en Formentera, junto a la presidenta balear y líder de la formación en las Islas, Marga Prohens, con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para tratar la crisis migratoria y "hablar de la preocupación real" de los ciudadanos.

Feijóo ha lamentado el motivo de la visita puesto que se trata de una crisis "sin precedentes", aunque es difícil ocuparse de estos problemas porque "el Gobierno ha convertido la política española en un lodazal", según ha insistido.

Entre otras cosas, Feijóo ha destacado que en Baleares, en 2017 llegaron menos de 100 pateras con menos de 1.000 migrantes. En 2025, hasta el pasado julio ya se contabilizan 300 pateras y más de 5.000 migrantes. "Es una situación sin precedentes y la ruta balear sigue creciendo", ha lamentado.

El político ha recordado también que se ha duplicado el número de españoles preocupados por la inmigración irregular.

POLÍTICA MIGRATORIA DEL PP

El líder del PP ha repasado los principios que regirán la política migratoria del PP, basada en cinco puntos, tales como el derecho a elegir quién entra y para qué; que los migrantes aspiren a su autosuficiencia y que, preferentemente, pertenezcan a culturas próximas.

Feijóo ha anunciado además que aquellos migrantes, incluso los regulares, que no cumplan la ley y cometan delitos contra la libertad sexual y sean multirreincidentes serán expulsados del país.

"El modelo buenista de la integración ha fracasado", ha dicho, apostando por un modelo del mérito y la adaptación para garantizar la seguridad y la convivencia.

Además, ha tachado de "inmoralidad decir que vengan todos y que serán bienvenidos" y "repartir" a aquellos que llegan es "racista, insolidario y desleal". En relación a los menores, ha lamentado que se vayan a repartir "como si fueran paquetería" sólo entre determinadas Comunidades.

LA SITUACIÓN DE FORMENTERA

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha referido al "drama humanitario de la inmigración irregular que en Formentera cobra más importancia". También ha destacado que el 'popular' es "el primero que viene a conocer la realidad de las Islas", a diferencia de los miembros del Gobierno central.

"No sólo no han venido, sino que ni se preocupan por esa cuestión", ha lamentado Prohens.

Prohens ha señalado que Baleares acoge en la actualidad a más de 700 menores migrantes no acompañados. Según ha puntualizado, dos de cada tres menores tutelados en las Islas son migrantes irregulares no acompañados.

En el caso de Formentera, ha explicado que este año la Isla ha recibido ya a más de 2.000 migrantes y tutela a 136 menores.