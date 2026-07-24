Feijóo pide a las administraciones una respuesta "a la altura" ante los incendios: "Hay un gran riesgo para los vecinos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado un mensaje de ánimo a los afectados por los diferentes incendios forestales y ha advertido de que la compleja situación "requiere de una respuesta de las administraciones a la altura".

Feijóo, que a través de sus redes sociales ha pedido "máxima precaución", ha advertido de que la situación "es muy complicada y requiere de una respuesta de las administraciones a la altura de un momento tan excepcional".

"Mucho ánimo a todas las personas que se están viendo afectadas por los incendios y a los servicios de emergencias que los están atendiendo", ha escrito en 'X', donde también ha indicado que está en contacto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Me informa de que con tantos fuegos simultáneos en diferentes comunidades hay un gran riesgo para muchos vecinos y sus bienes", ha explicado.

Los incendios han quemado ya 108.000 hectáreas en España, cuatro veces más de la superficie calcinada en la misma época de 2025, según datos aportados por la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En la actualidad hay activos cinco incendios de "especial relevancia", según la ministra: los de La Mierla y Selas en Guadalajara, Almorox en Toledo y Villa del Prado en Madrid --que han obligado a evacuar a 10.000 personas--, Castropodame en León y Borgohondo, en Ávila. A estos hay que sumar otros fuegos activos en provincias como Soria, Segovia y Huelva.