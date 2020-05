FELGTB exige al Gobierno que proteja a las mujeres trans que son víctimas de trata o "trabajadoras sexuales"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha exigido al Ministerio de Igualdad que adopte medidas que garanticen la protección de las mujeres trans "trabajadoras del sexo o víctimas de trata" durante la crisis sanitaria del coronavirus. Este hecho, según la entidad, "origina que muchas mujeres trans estén viendo negado el acceso a determinadas medidas de protección" así como a las ayudas.

Tal y como denunciado la federación, el Plan de Contingencia aprobado por el Gobierno --y que fue ampliado con medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución-- "no refleja el reconocimiento como mujeres de las mujeres trans sin una documentación oficial que acredite su identidad de género.

En este sentido, FELGTB ha recordado que "la transfobia también existe en los posibles recursos habitacionales que se ofrecen a las mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata y que muchas mujeres trans son rechazadas en los Centros Mujer 24 Horas al ver negada su identidad de género".

A su juicio, este tema es de "especial relevancia para garantizar que las mujeres trans puedan acceder a los recursos de emergencia en caso de desarticulación de redes de explotación de las que hayan podido ser víctimas".

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha explicado que España es un país receptor de mujeres trans migrantes o solicitantes de asilo que salieron huyendo de sus países donde eran perseguidas debido a su identidad de género.

"Pensaron que aquí podían vivir su realidad libremente y, sin embargo, muchas se han encontrado en la calle, empujadas al trabajo sexual. Con la situación actual de estado de alarma, ni siquiera tienen ese recurso para sobrevivir", ha afirmado.

Asimismo, ha manifestado que la mayoría de estas mujeres "tiene una documentación que no refleja su identidad de género porque en sus países de origen no se les reconocía su condición de persona trans y porque en España, según la legislación actual, solo pueden acceder al cambio registral de nombre y género quienes tienen nacionalidad española".

"NO PUEDEN ACCEDER A LAS AYUDAS"

Según ha incidido, "muchas de estas mujeres han estado hasta ahora viviendo en espacios seguros, viviendas alquiladas de forma clandestina, por lo general por una madre". Sin embargo, el confinamiento les impide seguir consiguiendo ingresos, por lo que muchas "no pueden seguir haciendo frente a sus gastos". Además, al tratarse de arrendamientos sin contrato "no pueden acogerse a otras medidas de protección implantadas por el gobierno como las ayudas al alquiler", ha agregado.

"Además, hay quienes cambiaban de ciudad cada pocas semanas para conseguir ingresos y al no estar empadronadas en los municipios en los que ahora se encuentran no pueden acceder a ayudas que no sean de emergencia", ha aseverado Sangil.

Por estos motivos, tal y como ha insistido la presidenta de FELGTB, "es fundamental que las mujeres trans puedan acceder a los recursos destinados para las víctimas de trata y mujeres en situación de prostitución".

En su opinión, sin una ley Estatal LGTBI que reconozca la autodeterminación del género "estas mujeres están quedando totalmente desprotegidas y ni siquiera son consideradas víctimas de violencia de género cuando sufren agresiones machistas".

"Esta situación pone nuevamente de manifiesto la necesidad de aprobar una legislación estatal que garantice el derecho de autodeterminación de las personas trans en todo el territorio. No basta con unas recomendaciones, ni con un plan de contingencia que ni siquiera las incluye", sostiene.

Con todo, ha denunciado que "faltan paquetes reales de medidas específicas para que las mujeres trans se sientan seguras y puedan no solo cubrir sus necesidades más esenciales, sino tener la certeza de que si solicitan ayuda a los cuerpos y fuerzas de seguridad o necesitan acceder a cualquier recurso institucional, van a ser tratadas con dignidad y respeto".