La FELGTBI+ pide a empresas "espacios más seguros y respetuosos" en el trabajo ante la LGTBIfobia

Archivo - La presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, en Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, a 10 de diciembre del 2024, en Madrid. - JESÚS HELLÍN / STUDIO MEDIA 19 - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación LGTBI+, Paula Iglesias, ha pedido a empresas "espacios más seguros y respetuosos" en el trabajo ante la "LGTBIfobia", con motivo de la celebración del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

En este sentido, Iglesias ha instado a las empresas "a cumplir la ley y hacer de sus lugares de trabajo espacios más seguros y respetuosos para todas las personas".

También se ha puesto a disposición" de todas las compañías que quieran implementar estas medidas y no sepan cómo hacerlo mediante los programas de la Federación, 'EMIDIS' y 'Yes we trans'. "A través de estas iniciativas ayudamos a más de 30 empresas al año a atraer y retener talento diverso y combatir la discriminación por LGTBIfobia también en los procesos de selección", ha explicado.

Igualmente, ha reivindicado la aprobación "urgente" de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad "que frene la violencia". Para Iglesias, "los discursos de odio generan un clima de crispación que normaliza la violencia que se ceba en las calles y en los espacios laborales contra las personas en mayor situación de vulnerabilidad".

Así, ha advertido de que "solo" se puede "frenar el odio" a través de un "consenso democrático" porque están "en juego las vidas de miles de personas", en especial, las de aquellas que tienen menos recursos para combatirlo, según ha apuntado.

Según el informe 'Estado del Odio 2026', investigación elaborada por la Federación Estatal LGTBI+ a partir de una encuesta realizada por 40dB, las personas LGTBI+ que ingresan menos de 1.000 euros al mes sufren el doble de exposición al odio que aquellas con mayores recursos.

El estudio, publicado el 16 de abril, también revela que el acoso por LGTBIfobia afecta al 50% de las personas con menos ingresos, frente al 20% de quienes tienen ingresos más altos. Además, refleja que las personas LGTBI+ en situación de desempleo presentan un riesgo mayor de sufrir determinadas formas de odio en comparación con quienes trabajan o estudian.

En esta línea, Iglesias ha señalado que "estar en situación de desempleo o tener bajos recursos económicos son factores que incrementan significativamente la posibilidad de ser víctima de odio LGTBIfóbico". Por ello, ha expuesto que, si las empresas implementan el Real Decreto destinado a garantizar la igualdad LGTBI+ en los espacios de trabajo, "reducirán la LGTBIfobia que resta oportunidades de contratación y promoción al colectivo" y "protegerá" a las personas LGTBI+ frente al odio.

Por su parte, la coordinadora del grupo laboral de la FELGTBI+, Meritxell Salazar, ha explicado que cuando la violencia o discriminación ocurre en el ámbito laboral, "las barreras para denunciar y acceder a recursos de protección son mayores debido a las relaciones de poder y al miedo a represalias".

ANSIEDAD, ESTRÉS O MIEDO

Del mismo modo, ha alertado de que las experiencias de discriminación laboral, al igual que otras formas de odio, "provocan niveles elevados de ansiedad, estrés, estado depresivo y miedo en las víctimas".

El informe también revela que el centro de trabajo es el lugar donde más agresiones sexuales con intimidación contra personas LGTBI+ se producen: un 21%, frente al 15% que suceden en la calle. De hecho, el ámbito laboral ha pasado de ser el sexto lugar donde más violencia sufría el colectivo, a ser el segundo escenario principal donde ocurren hechos de odio (13% de los casos registrados), solo por detrás de la vía pública. Además, indica que una de cada diez personas LGTBI+ ha vivido experiencias de discriminación laboral vinculadas a interacciones en plataformas digitales.

Asimismo, Salazar ha reclamado, al igual que Iglesias, la aplicación por parte de las empresas del Real Decreto para Igualdad LGTBI+ en los espacios de trabajo, de obligado cumplimiento para todas las compañías con plantillas superiores a 50 personas.

"Esta legislación obliga a las empresas a implementar planes y protocolos de igualdad y no discriminación LGTBI+, lo que ayuda a reducir el acoso y las agresiones en el trabajo. Esto es especialmente relevante dadas las elevadas tasas de violencia en el entorno laboral que revela el informe. La prevención de las agresiones en el entorno laboral es una responsabilidad empresarial estructural, no opcional", ha subrayado.