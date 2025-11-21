La FELGTBI+ reivindica "una vida en el centro" y "digna" para el colectivo LGTBI+ ante la "ola reaccionaria"

Archivo - Cartel de la XVIII edición de los Premios Plumas y Látigos 2024, organizado por FELGTBI+, a 22 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha reivindicado "una vida en el centro" y "digna" para el colectivo LGTBI+ ante la "ola reaccionaria".

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes en la XIX edición de los Premios Plumas de la FELGTBI+, donde ha defendido la cultura LGTBI+ "como una forma de reivindicar derechos y visibilidad para el colectivo". "Lo que no se nombra, ni se ve, no existe. Por eso necesitamos de la cultura para seguir naturalizando nuestras realidades, ocupando espacios y generando referentes", ha apuntado.

En este sentido, Iglesias ha aludido a la "ola reaccionaria que amenaza los derechos alcanzados". "Nos quieren amedrentar porque el miedo paraliza", ha asegurado para añadir que no van a permitir la existencia del colectivo "en los márgenes". "Vamos a exigir una vida en el centro, una vida digna. Y lo vamos a exigir con Orgullo, con alegría, con música y con esperanza", ha recalcado.

Este año la Federación ha concedido sus Premios Plumas 2025 a la activista Uge Sangil, al cantante Rodrigo Cuevas, a la organización Plena Inclusión, al humorista Pitu Aparicio y a la artista Estrella Xtravaganza, en un evento en el teatro Eslava de Madrid.

Además, ha entregado dos menciones a las organizaciones Regularización Ya y Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (G.A.G.), "por su labor en favor de los derechos humanos, en este evento que se ha convertido en el principal escenario de la cultura LGTBI+".

En este sentido, la activista Uge Sangil ha compartido el premio con las personas que han estado a su lado, tanto en su etapa de presidencia en la Federación, como en la de coordinadora de Educación. "Un trocito de Pluma pertenece a cada una de ellas. Hemos conseguido grandes cosas y el trabajo en equipo ha sido fundamental. Por eso, este premio tiene muchos nombres propios, no solo el de Uge Sangil", ha expresado.

Asimismo, el cantante Rodrigo Cuevas ha indicado que se trata de un premio que reivindica la "pluma", en un momento "en el que hay que sacarla más que nunca". "¡Qué viva la pluma!", ha aseverado.

Por su parte, Pitu Aparicio ha dedicado el premio "a todas las personas del colectivo que hicieron de su deseo una trinchera y de su valentía un camino". "Ser bollera es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me ha enseñado valores, principios y me ha regalado a mi familia elegida", ha manifestado.

Igualmente, Estrella Xtravanganza ha compartido que "la pluma" siempre ha estado con ella. "Hace un tiempo quise esconder la pluma, pero qué afortunada soy de no haberla acallado", ha expresado.

La presidenta de Plena Inclusión, Carmen Laucirica, ha valorado este galardón "como un impulso para seguir profundizando en alianzas que unan fuerzas para derribar las barreras que impiden a miles de personas, con y sin discapacidad, ser libres y disfrutar de los mismos derechos que el resto". "Porque aún quedan muchas metas por alcanzar en el sueño de construir una sociedad más igualitaria e inclusiva", ha recordado.

POR LA "LUCHA MIGRANTE Y ANTIRRACISTA"

Por su parte, la portavoz de Regularización Ya, Edith Espínola, ha asegurado que este reconocimiento es "la prueba de que la lucha migrante y antirracista está en el corazón de las transformaciones sociales", que ha dicho que se necesitan. "Este premio visibiliza una lucha que no se detiene contra el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo que expulsan y precarizan vidas", ha declarado.

Finalmente, para el presidente de G.A.G., José Benito Eres, el reconocimiento supone "una inyección de energía", ante la situación actual en la que las "fuerzas reaccionarias" ha dicho que "lanzan bulos y ataques que no se sostienen desde una base científica, ni reflejan la sociedad diversa". Así, ha exigido "la erradicación de todo odio que ha creado la extrema derecha conectada, a través de la política, redes sociales etc".