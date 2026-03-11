FIEP, la feria de postgrado que reúne a más de 50 centros: "Un máster es una manera de enfocar tu carrera profesional"

La Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP) - (FIEP)

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP), organizada por Círculo Formación, celebra 30 años ayudando a los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados en cursar un máster para especializarse.

FIEP ha contado en Madrid con la participación de más de 50 centros nacionales e internacionales de Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Escocia, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y Ecuador. De ellos, en torno al 80% son centros privados y el 20% públicos.

"A la feria normalmente vienen los recién graduados o personas con dos o tres años de experiencia profesional, es un perfil junio. Luego hay otras ferias que son ya para altos directivos, pero aquí hay un perfil junior. Hay personas que se dan cuenta que lo que hacen no les gusta y ven que un máster es una manera de reciclarte y poder enfocar tu carrera profesional hacia otro sector. Es una manera de especializarte y de reciclarte", ha explicado a Europa Press el socio director de Círculo Formación Rafael Rodríguez Alberola, durante la FIEP 2026 celebrada en Madrid.

Los organizadores exigen unos requisitos que tienen que cumplir los centros para participar en la feria. "Cuando hacemos la selección, hay muchos centros que quieren participar y no les dejamos porque no consideramos que lo que imparten sea un máster, tienen que tener unos requisitos que tienen que cumplir para que les podamos dejar participar", ha aclarado.

Por ella han pasado cientos de jóvenes, entre 700 y 800 según las estimaciones de los organizadores, que buscan aportar valor añadido a su formación universitaria y tener una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse profesionalmente en cualquier entorno o país.

"Los centros internacionales vienen a captar a los jóvenes españoles para que vayan a estudiar el máster a su país. Muchos vienen aquí sin haberse planteado irse a estudiar fuera y terminan haciendo un máster en Suecia o Dinamarca", ha señalado el organizador de la feria.

El socio de Círculo Formación, que ha recalcado que las ofertas de máster han crecido "de una manera exponencial" en los últimos años, ha subrayado que los que más se demandan ahora son, especialmente, máster financieros, en nuevas tecnologías (Big Data, análisis de datos, Inteligencia Artificial o desarrollo web), jurídicos o del área biosanitaria.

El objetivo de las personas interesadas en cursar estudios de postgrado es, según ha comentado Rodríguez Alberola, poder acceder a un mejor puesto de trabajo o a su primer puesto de trabajo; poder dar un salto cualitativo y "abrir más puertas"; o mejorar su salario actual. "Un máster es una vía importante de acceder a un mejor empleo o a un primer empleo", ha afirmado.

MÁS DE 2.500 PROGRAMAS DE TODAS LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Los asistentes a FIEP Madrid han podido informarse sobre más de 2.500 programas de todas las áreas del conocimiento y beneficiarse de la Bolsa de Becas y Ayudas que los centros expositores ponen a su disposición, con descuentos que van desde el 20% al 100% del importe del programa. Además, Círculo Formación sortea entre los asistentes a cualquiera de las ferias tres becas de 10.000 euros cada una para estudiar un postgrado.

Los responsables de admisión de cada institución han atendido personalmente a los estudiantes y jóvenes profesionales para ofrecerles información sobre los títulos que se encuentran representados en la feria.

De esta forma, han resuelto todas sus dudas sobre programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación o convenios con empresas, para que los jóvenes puedan seleccionar el postgrado que más encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.

En FIEP Madrid 2026 se presentan postgrados de todas las áreas de conocimiento, incluyendo las nuevas tendencias laborales y últimas titulaciones creadas bajo esta demanda, como Inteligencia Artificial, Sostenibilidad, marketing digital, o disciplinas relacionadas con la tecnología y el diseño.

Según un estudio realizado por Círculo Formación en la anterior edición de la feria en Madrid, el 90,6% de los madrileños consultados trabajaría en su primer empleo por 20.000 euros o más.

De ellos, el 28,3% se conformaría con esa cantidad, mientras que un 26,4% sube hasta los 25.000 euros, y un 35,9% no estaría dispuesto a trabajar en su primer puesto por menos de 30.000 euros.

Entre los madrileños que tienen previsto cursar un máster, el 39,6% lo hará directamente para ampliar su formación, un 18,7% para encontrar trabajo, y otro 18,9%, para especializarse en un área.