El fin de semana registrará máximas de más de 40ºC y mínimas de 25ºC en amplias zonas de Península, con tormentas secas

Archivo - Veladores con pulerizador de agua durante la ola de calor. A 05 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas serán altas para la época durante el fin de semana, con polvo en suspensión y tormentas secas, según la previsión del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. En concreto, se superarán los 40ºC en el nordeste, centro y sur. Además, las noches serán muy cálidas y los termómetros podrían no bajar de 25ºC en puntos del Mediterráneo, del centro y de la mitad sur peninsular.

Del Campo ha indicado que este viernes subirán las temperaturas todavía más en el norte y este peninsular, así como en Baleares. Por otro lado, bajarán algo en Andalucía Occidental. De esta manera, se superarán los 40ºC en el nordeste de la Península --especialmente en el Valle del Ebro--, pero también en el interior de Cataluña, áreas del centro de la Península --sobre todo en el Valle del Tajo-- y mitad sur. De hecho, se podrán sobrepasar de nuevo los 42ºC en el Valle del Guadalquivir.

En líneas generales predominarán las bajadas ligeras de temperatura el sábado y el domingo. Por lo tanto, el portavoz de AEMET ha avanzado que seguirá el calor intenso y que se registrarán más de 38 a 40ºC en amplias zonas del este, centro y sur de la Península y más de 36ºC en Baleares.

De forma paralela, las noches serán muy cálidas y los termómetros podrían no llegar a bajar de 25ºC en puntos del Mediterráneo, del centro y de la mitad sur. En el archipiélago canario también hará calor durante este fin de semana, cuando se podrán superar los 34 a 36ºC en zonas orientadas al sur, sobre todo de Gran Canaria. Este ambiente cálido podría perdurar en el archipiélagto hasta mediados de la próxima semana.

Del Campo ha puntualizado que el calor estará acompañado de polvo en suspensión durante el sábado y el domingo. Éste dará lugar a calima en el oeste y sur peninsulares, así como en el archipiélago canario. En lo que se refiere a las precipitaciones, este viernes se podrían producir algunas tormentas aisladas en puntos del suroeste peninsular, así como en el área cantábrica e incluso en cumbres de Canarias.

Durante el sábado y el domingo, el portavoz de AEMET ha apuntado a la probabilidad de que los cielos estén en general más nubosos. De esta manera, podrían producirse tormentas en Galicia, puntos del Cantábrico y de Castilla y León, que podrían extenderse a otras zonas del oeste y del norte peninsular. Éstas serán secas excepto en el noroeste, donde podrán ser intensas e ir incluso acompañadas de granizo.

En referencia a esto, Del Campo ha advertido que durante este viernes y el fin de semana el peligro de incendios va a ser muy alto o extremo en amplias zonas de la Península debido especialmente a las altas temperaturas y a la sequedad del ambiente.

MÁXIMAS SUPERIORES A LO NORMAL, PERO NO TAN EXTREMAS

La próxima semana comenzará con temperaturas sin grandes cambios en la mayor parte de España. Eso sí, el lunes habrá un descenso notable en las comunidades cantábricas y cuenca del Ebro, pero los valores se recuperarán al día siguiente. En el resto no habrá grandes cambios. Como consecuencia, continuará el ambiente muy cálido para la época del año en casi todo el país.

El portavoz de AEMET ha apuntado que el lunes y el martes habrá máximas superiores a 36ºC en el este, centro y sur de la Península, así como en Baleares. En el Guadalquivir se superarán los 40ºC. El miércoles podría haber un descenso térmico en amplias zonas. Aunque se seguirían registrando temperaturas superiores a las normales para la época ya no serían tan extremas.

En cuanto a las precipitaciones, éstas serán escasas y quedarán básicamente acotadas al extremo norte, aunque no se podrá descartar alguna tormenta aislada en zonas del interior. A su vez, el peligro de incendios continuará muy alto o extremo en buena parte de la península y los archipiélagos.