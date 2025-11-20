Finaliza el plazo para presentar ofertas al concurso del nuevo canal de TDT, al que opta Mediaset España

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la presentación del informe de balance del programa 'Kit Digital', a 17 de noviembre en la sede del Ministerio para la Transformación Digital, en Madrid (Es - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentar ofertas en el concurso público convocado por el Gobierno para optar a la licencia para un nuevo canal en abierto y para todo el territorio nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT) ha concluido a las 13.00 horas de este jueves 20 de noviembre. Mediaset España ha presentado su propuesta para optar a la licencia del nuevo canal, que elevaría a ocho su oferta de canales.

Así lo confirmaron a Europa Press fuentes del grupo de comunicación, que ya opera distintos canales de televisión en España. Otras compañías de medios, en cambio, han optado por no presentar su candidatura. Es el caso de Atresmedia, Mediapro, Prisa, Vocento, Ábside Media, Movistar+ (Telefónica) y Radio Blanca (Kiss FM).

Fuentes de Atresmedia han explicado que "está centrada en fortalecer el liderazgo de sus canales en abierto y en consolidar su transformación digital, concentrando, por tanto, sus inversiones en sus principales marcas televisivas y en el desarrollo de Atresplayer como eje estratégico de crecimiento y futuro, dentro de una estrategia más amplia de diversificación de ingresos del grupo".

Además, fuentes de la sociedad Global Alconaba han explicado a Europa Press que "es simplemente una tenedora de un paquete de acciones de Prisa que no tiene otra actividad empresarial". "No se ha presentado al concurso", han confirmado este jueves.

El pasado octubre, el consejero delegado de Vocento, Manuel Mirat, descartaba optar a la nueva licencia. "No vamos a hacer radio, no vamos a hacer televisión", aseguraba.

Según las bases del concurso público para la adjudicación del nuevo canal de la TDT, recogidas por Europa Press, el adjudicatario deberá iniciar las emisiones en el plazo máximo de seis meses desde la adjudicación de la licencia por parte del Consejo de Ministros. La licencia se otorgará por un plazo de 15 años, renovables.

La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual fija que las licencias se renuevan automáticamente por el mismo periodo inicial (15 años) siempre que se cumplan ciertos requisitos, como el cumplimiento de las condiciones exigidas para ser titular de la licencia y de las establecidas para la prestación del servicio, así como la ausencia de obstáculos técnicos sobrevenidos e insalvables relacionados con el espectro de las licencias afectadas o estar al corriente en el pago de las tasas correspondientes.

OBLIGACIONES Y EVALUACIÓN

Entre las obligaciones que establecen las bases del concurso público, el licenciatario deberá contribuir a la obligación de promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística; disponer de un sitio web corporativo en la lengua oficial del Estado y en las lenguas cooficiales con información sobre su propiedad; cumplir con la obligación de protección de los menores y con la de accesibilidad al servicio de comunicación audiovisual televisivo.

El Gobierno evaluará la propuesta económica y de programación, así como los "recursos técnicos, humanos y organizativos" puestos al servicio de la licencia para la prestación del servicio televisivo: Medios técnicos y profesionales; Plan de cobertura radioeléctrica; Plan de calidad, continuidad y fiabilidad; y Plan medioambiental y de seguridad laboral.

En las bases del concurso, el Ejecutivo explica se licita la licencia para "aumentar la representatividad de los plurales intereses y corrientes de opinión de la sociedad y en una mejor satisfacción de las necesidades de los ciudadanos de acceder a un número mayor de contenidos y una oferta audiovisual diferenciada a través de ondas hertzianas terrestres".

Por otra parte, con la adjudicación de esta licencia pretender "fomentar la innovación tecnológica y la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos acceder a servicios de televisión digital terrestre que se proporcionan con una mayor calidad".

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aprobó el pasado 14 de octubre convocar el concurso público para la adjudicación, mediante régimen de concurrencia, de una licencia para la prestación del servicio de televisión digital terrestre (TDT), en régimen de emisión en abierto y cuyo ámbito geográfico se extenderá a todo el territorio nacional. La resolución del concurso tendrá un plazo de 1 año a contar desde el día 15 de octubre.

El pasado junio, el Consejo de Ministros aprobó la renovación de seis licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) por un periodo de 15 años: Atresmedia, Mediaset, Veo Televisión y Net TV.