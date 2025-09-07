Fiscalía advierte del aumento de accidentes con VPM "equiparables a ciclomotores por la facilidad para manipularlos"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha advertido del incremento de la siniestralidad urbana relacionada con vehículos de movilidad personal (VMP) asociada a una "generalizada circulación arriesgada por las aceras". También ha alertado de la "conducción sin permiso" de aparentes VMP con características "que los hacen similares a ciclomotores".

Así consta en la memoria Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2024 en la que se advierte, asimismo, de la facilidad para manipular este tipo de vehículos, entre los que figuran los patinetes, para que puedan alcanzar velocidades más altas.

Según recoge el documento, han sido varios los fiscales delegados de Tráfico los que han hecho constar sus advertencias sobre estos vehículos en línea con los criterios del Dictamen 2/2021 y jurisprudencia del Tribunal Supremo, resaltando la "facilidad de manipulación de estos vehículos que permite alcanzar elevadas velocidades, que son superiores a las determinadas en sus características técnicas".

Por otra parte, algunos de los fiscales delegados han llamado la la atención sobre deficiencias del sistema informático, que supone "una notable dificultad" en la recolección de los correspondientes datos estadísticos, y que deben realizarse en ocasiones de forma manual. Estas disfunciones dificultan, según Fiscalía, "el análisis y valoración del impacto de las recientes reformas legales introducidas en la definición de la imprudencia en materia de conducción de vehículos a motor y ciclomotores".