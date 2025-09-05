La Fiscalía muestra "preocupación" ante fraudes de presuntos maltratadores a la Ley Trans

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha mostrado su "preocupación" ante los cambios registrales de sexo de presuntos maltratadores con intención de burlar la Ley Trans.

"Una preocupación de muchas fiscalías, siendo una materia tratada en las jornadas de especialistas celebradas en Salamanca en 2024, son los cambios registrales de sexo de los presuntos maltratadores con la clara intención de burlar la Ley y de perjudicar a las mujeres víctimas", asegura la Fiscalía en su Memoria correspondiente al 2024 presentada este viernes durante la apertura del Año Judicial.

Asimismo, en el documento recogido por Europa Press, agrega que son "varias" las diligencias incoadas en la aplicación de la Ley Trans y los posibles abusos cometidos en fraude de ley. En este sentido, expone que la Fiscalía de Área de Ceuta comunicó la existencia de dos supuestos de cambio de sexo de hombre a mujer, realizados por dos varones incursos ambos en procedimientos penales por violencia de género en que la juez había remitido testimonio de la sentencia al Ministerio Fiscal por entender que existía indicios de fraude. "Se acordó incoar diligencias preprocesales a fin de completar la información necesaria para adoptar una decisión", añade.

Posteriormente, apunta que se recibió denuncia de la Federación Plataforma por los derechos trans sobre posible fraude de la citada Ley derivada de un artículo periodístico que informaba que, 37 hombres en Ceuta, -militares, policías y guardias civiles- habían cambiado de sexo registral, pero sin haber modificado su apariencia ni el nombre.

"Se entendió que la apertura de diligencias preprocesales por parte de la Fiscalía cuando no se había facilitado ningún dato de identificación o indicio objetivo de los hechos podía ser contrario al espíritu de la Ley que proclama el principio de la libre determinación del sexo sin exigir requisito alguno", señala.

En esta misma línea, Fiscalía indica que la Ley no prevé la intervención del MF en dichos expedientes registrales, por lo que debía de solicitarse de la Asociación que aportara datos identificativos de cada uno de ellos y de su conducta y a la vista de ello, adoptar la decisión pertinente de forma individualizada. "Requerida la Asociación denunciante no aportó dato objetivo alguno remitiéndose a la información periodística, lo que motivo el archivo del expediente", precisa.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que existen instrumentos normativos "suficientes" que permiten garantizar la aplicación correcta de la Ley Trans en la inmensa mayoría de los casos. Además, matizó que "aunque el agresor cambie el sexo en el Registro Civil, no podrá evitar responder de los delitos de violencia de género cometidos".

Igualmente, Redondo aseguró que los encargados del Registro "hacen bien su trabajo" y que "cuando detectan irregularidades o sospechan la existencia de fraude o abuso del derechol, deniegan la inscripción". "En el 99% de supuestos la normalidad y el buen uso de la ley es la tónica", defendió.