Una flotilla indígena partirá mañana desde Ecuador hasta la COP30 en Brasil para exigir una transición energética justa. - FLOTILLA YUKA MAMA

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La flotilla Yuka Mama, una coalición global de más de 60 organizaciones indígenas, territoriales y aliadas, liderada por pueblos indígenas de todo el mundo con especial atención a la Amazonía, partirá mañana desde Coca (Ecuador) para dirigirse hasta Belém (Brasil) en un recorrido de 3.000 kilómetros a través de ríos y comunidades amazónicas.

Con este recorrido, en el que participan líderes indígenas de diferentes continentes, quieren denunciar el extractivismo y los impactos de la explotación de combustibles fósiles y al mismo tiempo destacar soluciones vivas desde los territorios: manejo forestal sostenible, ciencia ancestral, monitoreo comunitario y prácticas productivas sostenibles.

Según recuerdan, los pueblos indígenas gestionan o poseen derechos sobre una cuarta parte de la superficie terrestre, lo que incluye el 37% de las tierras naturales intactas y un tercio de los paisajes forestales del planeta. "La biodiversidad se mantiene más estable en estas zonas que en ecosistemas similares fuera de ellas, lo que demuestra que los pueblos indígenas no solo defienden sus territorios, sino que también desempeñan un papel crucial en la gobernanza climática global", destacan.