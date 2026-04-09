Foro Nuclear cree que se impondrá "el sentido común" con esta energía: "Hay 140 reactores con licencia para 60 años"

Marta Ugalde Martínez. - FORO NUCLEAR

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha opinado este jueves en un encuentro con medios de comunicación que al final se impondrá "el sentido común" en España en lo que respecta al cierre nuclear y que las centrales continuarán operando más allá del calendario nuclear.

Su sucesora en el cargo, Marta Ugalde Martínez, se ha mostrado de acuerdo y ha señalado en este sentido que ya existen en el mundo "140 reactores" con licencia para operar hasta los 60 años. De hecho, en Estados Unidos (EEUU) ya hay 20 con licencia hasta los 80 años, entre ellas las gemelas de las centrales españolas de Ascó y Almaraz.

"Almaraz es una central que puede continuar muchos años más, que está perfectamente", ha recalcado.

De manera más general, ha indicado que se han producido situaciones parecidas en otras partes del mundo en las que los Estados han pasado de cerrar reactores a ampliarlos e incluso a construir nuevos. "Soy optimista que en España ocurrirá igual", ha transmitido.

Más allá de eso, ha recalcado que el año 2026 es "clave" en la que España "se juega su futuro". En este sentido, ha apuntado por un lado a la renovación de licencia de Almaraz y a la guerra en Irán, que a su juicio ha dejado patente la importancia de mantener la autonomía energética.

"La nuclear y las renovables somos el 'mix' perfecto para conseguir la autonomía energética tanto en Europa como en España", ha indicado.

30-40 GIGAVATIOS DE OTRAS TECNOLOGÍAS

Por su parte, Araluce ha destacado que la energía nuclear se ha "relanzado" en todo el mundo, donde no sólo se está alargando la vida de las centrales nucleares, sino que además se están lanzando nuevos proyectos. "En Asia crecen las centrales nucleares como las setas", ha subrayado.

En lo que respecta a España, ha celebrado que la opinión pública con respecto a la nuclear haya cambiado con respecto a hace "cinco o seis años" y que ahora "se vea con mejores ojos". En su opinión, finalmente se impondrá "el sentido común" con respecto al debate nuclear y que las siete unidades nucleares del país "seguirán funcionando".

"Si se quitan, habría que añadir 30-40 gigavatios (GW) de otras tecnologías. ¿Sabéis el coste que tendría eso? Pero si las centrales ya están ahí", ha recalcado.