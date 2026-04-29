Francisco Rionda, reelegido presidente de la Asociación Española de Anunciantes

Archivo - Francisco Rionda en una imagen de archivo. - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANUNCIANTES - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Francisco Rionda, director general de Marketing Corporativo en Alsea Europa, ha sido reelegido este miércoles presidente de la Asociación Española de Anunciantes (AEA) en el primer Consejo Directivo del ejercicio 2026-2027 que ha tenido lugar tras la recién celebrada 61 Asamblea General de la AEA.

Rionda fue elegido presidente de AEA el pasado año cuando sustituyó en el cargo a Javier López Zafra (L'Oreal) que dejó la presidencia tras haber cumplido el máximo tiempo que permiten los estatutos de la asociación.

El presidente de la AEA ha agradecido la confianza recibida por los asociados en su mandato para representar a las 255 empresas y más de 600 marcas que se integran en la asociación. "La publicidad española tiene, además de talento y capacidad de transformación, una sólida visión, responsabilidad y liderazgo. Desde la AEA tenemos una hoja de ruta clara basada en la medición, eficacia, influencia e impacto", ha indicado.

El presidente de AEA ha asegurado que demostrar con datos la aportación del marketing y la comunicación al negocio "es una de las mejores formas de reforzar el valor de nuestra función dentro de las compañías de cualquier tamaño y naturaleza".

Asimismo, en esta Asamblea se ha renovado el Consejo Directivo que designa al Comité Ejecutivo y define el plan de acción. El Consejo ha quedado constituido por las siguientes compañías: Alsea, Banc Sabadell, Banco Santander, BP Oil España, Calvo, Coca-Cola, Danone, Diageo España, El Corte Inglés, Endesa, Eroski, Ferrero Ibérica, Gallina Blanca, Grefusa, Grupo Central Lechera Asturiana (Capsa Food), Hyundai, Iberdrola, Idilia Foods, ING, ISDIN, LG Electrónics, Mahou San Miguel, Masorange, Mastercard, Moeve, Naturgy, Nestlé España, Nintendo Ibérica, Procter&Gamble España, Pikolín, Repsol, Samsung Electronics Iberia, Telefónica, Unilever y Visa Como representante de los socios colaboradores, InfoAdex, y del Consejo Asesor, Marcos de Quinto.

Además, durante la Asamblea se ha dado la bienvenida a trece nuevos socios, siete de número: Ametller Origen, Fundación LaCaixa, Grupo Codere, Lacer, Media Markt, Papa Johns y Roca. Y seis colaboradores: DVJ Insights, Global, Havas Play, Kolsquare, Pinterest y Yougov.

También ha supuesto la puesta de largo del proyecto de medición cross-media, liderado por la AEA, que se presenta en España como MAPA -Medición de Audiencias Publicitarias Avanzadas-. En este sentido, Rionda ha afirmado que con este marco de medición el retorno crecería mínimo un diez por ciento, "lo cual haría crecer las inversiones publicitarias, tener un mayor peso del marketing en las compañías y sería bueno para toda la industria".

Igualmente, la directora general de la asociación, Silvia Bajo, en su discurso ha afirmado que "medir es la clave para poder decidir mejor", y ha destacado la importancia de tener datos neutrales, auditados y comparables que sirvan para construir un terreno de juego común y una industria más transparente.

Como líneas de futuro según el propósito, valores y retos de la asociación, Bajo ha señalado tres palabras básicas: medir, demostrar e influir. "Lo que no se mide no puede entenderse del todo y lo que no se entiende difícilmente se puede mejorar. También, tenemos la necesidad de demostrar con datos que la comunicación y la publicidad son una palanca real y tangible para el negocio y ahí los Premios Eficacia ayudan a construir cultura desde los resultados, por eso desde la AEA se ha evolucionado para reforzar la legitimidad de unos reconocimientos que ponen en valor el trabajo de todo un sector", ha explicado.