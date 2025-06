Franganillo (Telecinco) y Castellón (laSexta) ven los informativos como espacio de síntesis y contexto

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, y el presentador de laSexta Clave, Joaquín Castellón, han coincidido en señalar que los programas informativos han pasado de ser la fuente principal de noticias a convertirse en un espacio de síntesis y contexto.

"Los informativos somos ahora un punto de orden de la realidad. Hay que quitar ruido y contextualizar", ha afirmado Carlos Franganillo, al tiempo que Joaquín Castellón ha añadido: "Tenemos demasiadas noticias. Hay que cribar, condensar y centrarnos en lo importante".

Así lo han expresado durante la segunda jornada del Congreso Internacional de Comunicación Corporativa, Universidad y Empresa (CUECOM), organizado por Dircom.

El director de Informativos Telecinco ha afirmado que la misión de los medios tradicionales es "ser relevantes". "O nos adaptamos a los nuevos formatos y lenguajes y formatos, o acabaremos siendo irrelevantes", ha manifestado.

Por su parte, Castellón ha apuntado la responsabilidad del periodista ante la audiencia: "Lo mínimo que podemos hacer es jugar limpio con la información. Unir los puntos de manera honesta, sin marcar al espectador lo que tiene que opinar".

UNA VISIÓN PERSONAL, PERO RIGUROSA

Ambos creen que el periodismo necesita reinventarse sin perder el rigor, la narración con criterio y la conexión con las personas. "El espectador ya ha visto las noticias durante el día; necesita que alguien se las ordene con una visión personal, pero rigurosa", ha dicho Franganillo.

Asimismo, Castellón ha señalado que parte del trabajo del periodista es lograr que el mensaje resuene sin perder profundidad. "Hay que contar lo mismo, pero para que suene diferente. Adaptarse sin trivializar", ha declarado.

En relación con el uso de la Inteligencia Artificial (IA), el director de Informativos Telecinco ha dicho que "no se trata de usar IA o realidad virtual por usarla" y que "la tecnología solo tiene sentido si permite explicar algo" que no podría "contar de otra forma". Castellón ha afirmado: "La IA nos miente sin parar. Aún no entiende ironías ni matices. De momento, sigue siendo una herramienta limitada".

Sobre las nuevas generaciones, Carlos Franganillo valora la incorporación de jóvenes profesionales a las redacciones: "La base del oficio no cambia: ser fiel a los hechos y construir relatos con rigor. Pero los jóvenes aportan códigos que nosotros no manejamos y necesitamos. La savia nueva es clave".

Finalmente, el periodista de laSexta ha animado a los estudiantes a construir su propia voz profesional: "Idiomas, saber programar, hacer podcast, entrevistas... todo eso ya es currículum. Cuanto antes empiecen, mejor".