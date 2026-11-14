Un frente atlántico dejará lluvias persistentes en Galicia este domingo con rachas muy fuertes de viento

Archivo - Una persona con paraguas camina en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de un frente atlántico dejará este domingo lluvias persistentes en la mitad oeste de Galicia, localmente con tormenta y con posibilidad de ser fuertes, además de rachas muy fuertes de viento del oeste y suroeste en regiones gallegas, donde podrá haber rachas de hasta 80 kilómetros por hora, la cordillera Cantábrica y, puntualmente, el interior de Cantabria y el alto Ebro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a los avisos, Galicia será la única comunidad con alertas activas. En concreto, se mantendrá activo hasta las 17.00 horas el aviso amarillo por lluvias, viento y oleaje.

Predominarán los cielos nubosos o cubiertos, salvo en las regiones mediterráneas, donde la nubosidad será menor o los cielos estarán despejados. Las lluvias asociadas al frente afectarán a la mitad noroeste peninsular, aunque también podrán darse en puntos como las Béticas. Los mayores acumulados se prevén en la mitad oeste de Galicia, así como en entornos de montaña del tercio norte y en el oeste del Sistema Central. Nevará en montañas por encima de los 2.000 metros.

En Baleares los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes altas, sin descartarse alguna llovizna al final del día. En Canarias se esperan intervalos nubosos y alguna precipitación aislada en las islas montañosas. Son probables las brumas y las nieblas en amplias zonas de la vertiente atlántica y del nordeste peninsular, que podrán ser localmente persistentes en montañas.

Respecto a las temperaturas, las máximas descenderán de forma ligera en la mayor parte de la Península, de manera más acusada en el valle del Ebro y no variarán en los archipiélagos. Las mínimas bajarán de forma generalizada en todo el territorio, sobre todo en los tercios sur y este peninsulares, con heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

Entre las capitales de provincia, las máximas más altas se darán en Alicante y Murcia (24 grados) y en Málaga y Melilla (23), mientras que las más bajas corresponderán a Burgos (12) y Madrid, Cuenca, Guadalajara, Palencia, Salamanca, Segovia y Ávila (13). Las mínimas más bajas se registrarán en Ávila (5 grados) y en León, Teruel (6) y otras capitales de la meseta.

Soplará viento del oeste y suroeste en la Península y Baleares, moderado en el interior y el norte peninsular. Se darán intervalos fuertes en los litorales de Galicia y del Cantábrico. En Canarias, el alisio será flojo o moderado.