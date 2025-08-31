Un frente atlántico traerá este domingo tormentas y un notable descenso de las temperaturas en oeste y norte peninsular

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La llegada de un nuevo frente atlántico marcará el tiempo en España durante la jornada de este domingo, con un aumento de la inestabilidad en el oeste y norte peninsular junto con un considerable descenso de las temperaturas.

Los cielos se presentarán nubosos o cubiertos en buena parte de Galicia y Asturias desde primeras horas, con precipitaciones que se irán extendiendo de oeste a este hasta alcanzar a gran parte del tercio norte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, no se descartan chubascos o tormentas localmente fuertes en el norte de Galicia y en la cordillera Cantábrica. También, en el interior del nordeste, especialmente en el Pirineo, la Aemet espera chubascos y tormentas que podrán ser de intensidad alta en ciertos enclaves.

En contraste, el resto de la Península y Baleares presentarán cielos poco nubosos y tiempo estable, salvo algunos intervalos de nubes bajas matinales en el Mediterráneo y durante el día en el oeste peninsular. En Canarias se darán cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles en las islas montañosas.

EL CALOR SE DESVÍA HACIA EL ESTE

En cuanto a las temperaturas, el frente atlántico traerá un descenso brusco de las máximas en la mitad occidental, que vivirá un respiro térmico en torno a los cinco y seis grados menos. Así, ciudades como León presentarán 23ºC, La Coruña 21ºC, Bilbao 23ºC o Zamora, Salamanca y Pamplona no superarán los 27ºC de máximas.

No ocurrirá lo mismo en el este, donde los termómetros podrían superar los 35 grados en las depresiones del sudeste, valle del Ebro, así como en el Guadalquivir. Así, capitales de provincia como Albacete, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba tendrán valores igual o superior a los 35 grados.

Las mínimas también experimentarán un vaivén. Bajarán en el noroeste, subirán en el nordeste y se mantendrán sin grandes cambios en el resto. Las áreas del Mediterráneo y Guadalquivir vivirán una última noche de agosto calurosa, con temperaturas que no bajarán de los 20-23 grados.

En cuanto al viento, será moderado en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de la componente sur en el Mediterráneo. Son probables intervalos de viento fuerte en el Mediterráneo y el Cantábrico.