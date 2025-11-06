Un frente dejará lluvias generalizadas en Península y Baleares hasta el domingo, con nieve en Pirineos, según Meteored

Una persona camina con paraguas en Gandia (Valencia) este viernes, en el episodio de alerta naranja por lluvias. - EUROPA PRESS TV

Un nuevo frente dejará lluvias generalizadas en la Península y Baleares el domingo, cuando la inestabilidad se centrará en el archipiélago balear, según ha avanzado el director de meteorología de Meteored, José Antonio Maldonado. Además, habrá heladas en montaña, nieve en Pirineos y fuerte viento en buena parte de España hasta el fin de semana.

Por días, Maldonado ha explicado que la inestabilidad protagonizará hoy la jornada en buena parte de la Península y Baleares, que registrarán chubascos generalizados y tormentas en algunas zonas de Cataluña y Baleares. A su vez, también se esperan lluvias en Galicia y el litoral Cantábrico.

Por la tarde, se abrirán claros en el sur de la vertiente atlántica. De forma paralela, los temperaturas descenderán y habrá heladas débiles en montaña, nevadas en las cumbres pirenaicas y rachas muy fuertes de viento en el norte y sureste peninsular.

De cara a mañana, el director de meteorología de Meteored ha avanzado la llegada de un nuevo frente que dejará cielos cubiertos y lluvias generalizadas en la Península, que serán más intensas y tormentosas en el oeste de Galicia y zonas del interior.

Este día los termómetros bajarán en el norte y Baleares y habrá heladas y nevadas en montaña. Además, se registrarán vientos de poniente, mientras que en Canarias continuarán los alisios moderados a fuertes.

Según recoge la predicción, el frente se desplazará hacia el Mediterráneo el martes, por lo que aumentará la inestabilidad en esta zona y en el archipiélago balear. Allí, las precipitaciones podrán ser fuertes y tormentosas.

Además, habrá chubascos en el norte y nevadas en los Pirineos desde los 1800 metros (m). Al margen de ello, se registrarán nieblas en el interior y lluvias ligeras en el norte de Canarias. En esta jornada, las temperaturas bajarán en el norte y este y subirán en el resto, con vientos del norte, cierzo, tramontana y alisios.

Maldonado ha avanzado que el domingo persistirá la inestabilidad en Baleares, donde podrían volver a caer chubascos, así como en el Cantábrico y Pirineos, donde habrá cielos nubosos y nevadas en cumbres. En el resto de la Península predominará el tiempo estable, aunque por la tarde un nuevo frente aumentará la nubosidad en el noroeste.

Debido a ello, se registrarán lluvias al final del día. Finalmente, las temperaturas bajarán en el norte y subirán en el área mediterránea, con mínimas más frías y vientos flojos y variables.