Un frente frío provocará este domingo lluvias y un descenso generalizado de las temperaturas en la Península

Archivo - Una mujer se protege del frío con su bufanda durnate un día de viento por Madrid (España), a 8 de noviembre de 2019. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un sistema frontal en movimiento llegará este domingo desplazándose desde el norte hacia el sur y el este de la Península, dejando cielos cubiertos en la mayor parte del territorio y precipitaciones persistentes en áreas del Cantábrico oriental y los Pirineos desde primera hora y desde el mediodía gran parte de Andalucía, áreas de Murcia y sur de la Comunidad Valenciana.

Las lluvias de mayor intensidad se podrían localizar en áreas de la desembocadura del Guadalquivir junto con las provincias de Málaga, Almería y Murcia, con probabilidades de más de 20 litros por metro cuadrado durante todo el día.

La Aemet pone en aviso que la llegada de esta masa fría de componente norte podría ocasionar precipitaciones en forma de nieve entre los 1.400 y 1.800 metros de altitud, así como algunas heladas débiles, en montañas de la Cordillera Cantábrica y de los Pirineos.

El descenso de las temperaturas será generalizado en la Península y Baleares. Las máximas sufren un notable descenso en el centro y sureste del país con unos termómetros que bajarán de media entre los 5ºC y 10ºC.

Por su parte, las valores mínimos se desploman hasta los 6ºC en la mitad norte en promedio, con una reducción más pronunciada en localidades cercanas al Ibérico (descensos térmicos de hasta 12ºC con respecto al sábado), concretamente en las provincias de Zaragoza, Teruel, Soria, Cuenca y Guadalajara.

Así, las temperaturas generales de la Península no sobrepasarán este domingo los 25-26ºC, mientras que las mínimas tendrán un valor promedio entre los 10-15ºC. Se salen de esta regla provincias como Sevilla o Málaga que tendrá máximas de 27 y 28 grados, mientras que Soria, Burgos, Teruel o Vitoria sufrirán mínimas cercanas a los cero grados (2-3ºC).

Mientras, Canarias sufrirá pocos cambios en las temperaturas. No obstante, en el archipiélago se estiman algunos intervalos de nubes bajas que podrían provocar algún chubasco esporádico.

Los vientos soplarán de componente oeste y norte, con intensidad moderada en litorales y floja con fases moderadas en el interior. Se esperan rachas fuertes (de hasta 50 km/h) a partir del mediodía en el bajo Ebro y Ampurdán, así como intervalos de poniente fuerte desde el mar de Alborán. En Canarias predominarán los vientos flojos y brisas locales.