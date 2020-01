Fridays for Future traslada a la embajada de Australia su protesta semanal por el clima por los incendios en el país

Publicado 10/01/2020 19:30:13 CET

En Madrid. Fridays For Future traslada su protesta semanal contra la emergencia climática, que normalmente celebra ante el Congreso de los Diputados, a las puertas de la Embajada de Australia en Madrid (España), a 10 de enero de 2020.

En Madrid. Fridays For Future traslada su protesta semanal contra la emergencia climática, que normalmente celebra ante el Congreso de los Diputados, a las puertas de la Embajada de Australia en Madrid (España), a 10 de enero de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 150 personas se han congregado este viernes a las puertas de la Embajada de Australia en Madrid debido a los incendios que han calcinado hasta el momento más de diez millones de hectáreas y han acabado con la vida de 28 personas desde el mes de septiembre.

La concentración ha sido convocada por la organización Fridays For Future (Viernes Por el Futuro), que se reúnen todos los viernes ante el Congreso de los Diputados, aunque en esta ocasión se ha trasladado a la Embajada de Australia (Torre Espacio, Madrid).

Australia vive una de las peores temporadas de fuego. De hecho, el primer ministro australiano, Scott Morrison, en declaraciones a la prensa ha llegado a reconocer que debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos, los incendios pueden continuar "durante meses".

Por ello, la portavoz de Fridays For Future, Marta Macías, ha lamentado lo sucedido en Australia y ha recalcado que "es el momento de actuar" porque lo que ocurre es una "situación crítica". "El planeta se acaba, deben decir la verdad. Nos vamos a tener que hacer oir y más les vale escuchar", ha pedido a los líderes mundiales en declaraciones a Europa Press.

Los incendios están afectando a especies autóctonas del país australiano, como los koalas, canguros o los ratones marsupiales, que estaban en la lista de especies más amenazadas y ahora se encuentra en peligro de extinción debido a que los fuegos han acabado con la vida de más de 1.000 millones de animales, según la cifra del profesor de la Universidad de Sidney, Chris Dickman.

Sobre esta cuestión se ha referido el portavoz animalista de Extinction Rebellion, Iván Flores, que ha querido apoyar a sus compañeros de Fridays For Future. "El cambio climático ya no se puede negar, es algo evidente. Aniquilar a los animales porque tienen sed, no es la solución", ha expresado acerca de la medida que el Gobierno australiano aprobaba este pasado jueves para matar a más de 10.000 camellos salvajes que, en busca de agua y debido a la sequía, habían puesto en peligro a algunas poblaciones del interior del país.

Durante la sentada, las personas congregadas han manifestado, con ayuda de un megáfono, la presencia de la embajadora australiana, Julie-Ann Guivarra y también han proferido gritos de dimisión para el primer ministro Morrison.

En las últimas horas, de acuerdo con medios australianos, se ha originado un "megaincendio" de más de 600.000 hectáreas al sur de las montañas Nevadas entre los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur. Estos fuegos se han vuelto virulentos a causa de las altas temperaturas que se han alcanzado en los últimos meses. De hecho, tal y como informó DPA, el pasado 17 de diciembre se alcanzó la temperatura más alta en la historia de Australia al registrarse una media de 40,9ºC, según la Oficina de la Meteorología (Bom, según sus siglas en inglés).