Fundación Alternativas pide un organismo público que evalúe el impacto ecosocial de las políticas

Fundación Alternativas ha pedido la creación de un organismo público con autonomía funcional que evalúe de manera sistemática y rigurosa los impactos ecosociales de todas las políticas; una 'licencia social' para los proyectos de transición energética; y un 'Pacto de Estado por la Energía' que proporcione estabilidad política y consenso institucional duradero.

Así se ha expresado en su Informe de sostenibilidad en España 2025, que presentó este miércoles y cuya edición de este año lleva por título 'Competitividad y justicia ambiental'. A lo largo del texto, la organización defiende que la justicia ambiental debe ser el "eje vertebrador" de las políticas de competitividad para que la transición ecológica de ser una "fuente de conflicto".

A lo largo del texto, Fundación Alternativas aconseja al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que llegue a un acuerdo con las CCAA para establecer una zonificación que permita delimitar los espacios de implantación de energías renovables. Además, sugiere elaborar hojas de ruta para las empresas que quieran desplegar instalaciones de renovables donde se incluyan estrategias de licencia social basadas en el diálogo con el territorio.

En este sentido, apoya premiar en los concursos aquellas iniciativas que presenten estrategias de licencia social a largo plazo con diversos actores de los territorios. Al margen de ello, propone aplicar criterios de equilibrio territorial entre CCAA generadoras de energía renovable y comunidades consumidoras de las mismas y establecer precios de la energía distintos en función de la proximidad a la generación de energía.

Más en general, aconseja incorporar las políticas y los responsables de ordenación territorial a las políticas de transición justa y fortalecer la coordinación de las políticas climáticas entre los diferentes niveles y competencias de la Administración, así como su evaluación. A juicio de la organización, esto último requiere aumentar el volumen de recursos asignados y también "mejorar la calidad y accesibilidad" de la información para una toma de decisiones basada en la evidencia.

Fundación Alternativas también sugiere desarrollar una herramienta de mapeo similar a la herramienta de evaluación de la justicia climática y económica de Estados Unidos (EEUU) para identificar las comunidades desfavorecidas que "soportan una carga ambiental desproporcionada", lo que permitiría "priorizar las inversiones y los beneficios" de las políticas verdes hacia estas áreas.

De acuerdo con el informe, habría que fortalecer las cláusulas sociales en la contratación pública circular y asegurarse de que se implemente de manera efectiva la reserva del 50% de contratos en materia de gestión de residuos para empresas de inserción y centros especiales de empleo, supervisando su cumplimiento en todas las comunidades autónomas (CCAA).