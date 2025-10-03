Fundación BBVA lanza 'Fundamentos', dotado con 3 millones, para impulsar proyectos sobre física, biología o ingeniería

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación BBVA ha puesto en marcha el programa 'Fundamentos', que impulsa 12 proyectos científicos que exploran cuestiones en las áreas de conocimiento de Física y Química, Biología y Biomedicina e Ingeniería, según ha informado la Fundación.

El programa, dotado con un total de 3.000.000 euros, constituye una apuesta diferencial por la ciencia básica, mediante el apoyo a proyectos exploratorios sobre cuestiones centrales o fundacionales de un campo o disciplina en su estadio actual de desarrollo, o cuestiones del mismo carácter fundamental resultado de la intersección de varias disciplinas.

La Fundación BBVA complementa este esquema con el 'Programa Prismas y Problemas' -que cuenta también con una dotación total de 3.000.000 euros-, concebido para impulsar la investigación aplicada a través de proyectos innovadores e interdisciplinares dirigidos específicamente hacia algunas de las cuestiones de la mayor relevancia social y medioambiental del siglo XXI.

"El Programa Fundamentos se orienta a equipos de investigación consolidados, con experiencia relevante, que abordan problemas fundamentales en su área de trabajo. El carácter de la convocatoria permite a los investigadores centrarse en temas exploratorios arriesgados que no serían financiados en convocatorias que exigen la aplicación directa", resalta la profesora María Henar Miguélez Garrido, catedrática de Ingeniería Mecánica en la Universidad Carlos III de Madrid y presidenta de la comisión evaluadora de Ingenierías.

Algunos de los aspectos que exploran los proyectos seleccionados son la estabilidad de la red eléctrica frente al riesgo de un 'gran apagón', así como la reconstrucción de las ciudades tras episodios extremos como danas e incendios o el mecanismo que convierte una célula sana en leucemia infantil.

Además, también abordan temas como la búsqueda de nuevas estrategias frente a la resistencia de las bacterias a los antibióticos, así como el desarrollo de catalizadores para una química más eficiente y sostenible, o la creación de nuevos materiales para impulsar la computación cuántica, entre otros.

De esta manera, tres comisiones de expertos evaluadores en cada campo, tras valorar un total de 633 solicitudes, han concedido 12 ayudas, que recibirán hasta 250.000 euros cada ayuda para ejecutar sus proyectos, que tendrán un plazo de ejecución de 3 años.

La Fundación ha indicado que 'Fundamentos' está abierto a proyectos liderados por hasta dos investigadores principales de una o más disciplinas y se pueden incorporar también investigadores adscritos a centros de cualquier otro país. En la convocatoria que se acaba de fallar, los 12 proyectos seleccionados están liderados por investigadores de un total 16 centros de investigación españoles con sedes en Cataluña, Madrid, País Vasco, Valencia y Andalucía. Además, los integrantes de los equipos proceden de 24 centros, que incluyen tres centros internacionales de Alemania, Austria y Países Bajos.