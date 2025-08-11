Fundación Biodiversidad recibe 485 propuestas para proyectos verdes, que piden más de 260 millones de euros.

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Biodiversidad ha recibido 485 propuestas para proyectos transformadores en el ámbito del empleo verde, la sostenibilidad del sector pesquero, la bioeconomía y la conservación de la biodiversidad marina en cuatro convocatorias diferentes para las que se ha cerrado en julio el plazo de presentación de solicitudes. En total, el importe pedido asciende a más de 260 millones de euros.

El organismo, encuadrado dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), llevará a cabo la selección de protectos con un sistema de evaluación basado en la calidad técnica de las propuestas recibidas, su impacto ambiental y social y criterios estratégicos como su permanencia en el tiempo y su replicabilidad. Además, se tendrá en cuenta la integración de la igualdad de género y de oportunidades.

Una de las convocatorias cuyo plazo de presentación de solicitudes ha cerrado en julio es el Programa Empleaverde+, que busca promover la capacitación para el empleo verde a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Para ella se ha registrado un total de 230 solicitudes por un importe de 75,8 millones de euros. De ellas, 60 se han presentado en agrupación y un total de 54 prevén además la contratación de personas participantes una vez finalizado el proceso formativo.

De acuerdo con Transición Ecológica, un total de 72 se enfocan en la recuperación de municipios afectados por desastres naturales, mientras que seis están orientadas a la formación de pilotos para la lucha contra incendios forestales. Asimismo, 33 proyectos se desarrollarán en el entorno de Doñana, 13 en zonas del Mar Menor y 43 incorporan microcredenciales, que certificarán los resultados del aprendizaje obtenido.

También ha cerrado el plazo para la convocatoria 2025 del Programa Pleamar, que busca promover la sostenibilidad de la pesca a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). En total, ha recibido 128 solicitudes, que suman un importe solicitado de 46,4 millones de euros. De ellas, 42 son continuación de proyectos desarrollados en convocatorias anteriores, y 59 se presentan en formato de agrupación.

En este caso, MITECO destaca la participación del ámbito científico y señala que un total de 36 proyectos están liderados por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 37 por universidades o centros vinculados al ámbito universitario, lo que supone el 57% del total de solicitudes recibidas.

Además, 124 proyectos que incorporan medidas específicas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Al margen de ello, cinco propuestas declaran contribuir de forma directa al Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor y otros tres lo hacen de forma indirecta. En el caso de Doñana, tres iniciativas declaran estar alineadas con su marco de actuación y otras dos lo hacen de forma complementaria.

PROYECTOS EN REGIONES EN TRANSICIÓN ECOLÓGICA

La convocatoria para el fomento de la bioeconomía, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ha recibido 104 solicitudes por un importe total de más de 127 millones de euros, frente a una dotación máxima de 42,6 millones. En total, se han presentado 51 agrupaciones que reúnen a 224 entidades solicitantes. Tal y como explica Transición Ecológica, la convocatoria ha despertado especial interés en regiones en transición y menos desarrolladas, que concentran más del 90% de la ayuda solicitada, lo que refuerza su contribución a la cohesión territorial.

Las propuestas recibidas abordan líneas clave como la gestión forestal sostenible y la diversificación de aprovechamientos forestales como la biomasa, madera o recursos no maderables, muchos de ellos con un enfoque de prevención de incendios (35 proyectos), la restauración ecológica, la renaturalización urbana y la recuperación de zonas incendiadas (35), así como la transición agroecológica (15) y actuaciones integrales sobre el territorio con combinaciones de varios tipos de acciones anteriores (17).

Por último, la convocatoria de ayudas para el apoyo a la conservación y restauración de la biodiversidad marina --también financiada por el FEDER-- ha recibido 23 propuestas por un importe global de 11,4 millones de euros. De ellas, 12 han sido presentadas de forma individual y once en agrupación, compuestas principalmente por dos entidades, si bien también se han registrado agrupaciones con tres y cuatro miembros.

Transición Ecológica detalla que 16 propuestas provienen de regiones en transición, doce de regiones menos desarrolladas y tres de regiones más desarrolladas y hay siete iniciativas que implican a más de una comunidad autónoma. El importe medio por proyecto se sitúa en torno a los 500.000 euros.

Además, las costas frente a Andalucía lideran la participación con presencia en once proyectos, seguida de la Comunidad Valenciana, con seis. En total, participan 34 entidades diferentes, entre ellas 12 universidades públicas y doce organizaciones sin ánimo de lucro, consolidando el papel del ámbito científico y social en la protección marina.