La Fundación Franz Weber pide a los partidos derogar la ley que protege la tauromaquia y elevar su fiscalidad

Archivo - El torero José Antonio Morante de la Puebla durante una corrida de toros en la feria del caballo de Jerez de la Frontera. A 16 de mayo de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha reclamado este lunes a los partidos que concurren a las elecciones del 29 de noviembre que se comprometan públicamente a derogar la Ley para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, que "blinda" la actividad en España, y a elevar el tipo impositivo asociado a ella.

En este sentido, los naturalistas denuncian que esta norma "sirve como excusa para los subsidios millonarios que recibe el lobby". Según denuncian, territorios como Extremadura, Castilla y León o la Comunidad Valenciana dedican "cientos de miles de euros a externalizar la contratación de novilladas con un impacto vecinal ínfimo y un interés público muy cuestionable". "Todo ello con IVA reducido y con la consideración de 'Patrimonio Cultural'", critican.

Además, denuncian que asistir a una corrida de toros o a una novillada está gravado con un 10% de IVA, mientras que los servicios veterinarios tributan al 21%. "Esta enorme diferencia genera además un gran rechazo social. Mientras el rescate de un perro, gato u otra especie animal supone pagar proporcionalmente como un servicio de lujo, la visualización de maltrato y violencia sobre animales es considerado una actividad de IVA reducido", critican.

La Fundación Franz Weber recalca que, según datos del Gobierno, "ya son mayoría los hogares españoles que conviven con al menos una mascota". De hecho, el Ejecutivo contabilizó más de 15,1 millones de animales de compañía registrados en 2025, un 14% más que en 2021.

Por ello, señala que la rebaja del IVA veterinario tendría efectos positivos sobre la salud medioambiental y la calidad de vida de los animales y de la ciudadanía. Además, incide en que su impacto sobre las arcas públicas sería "ínfimo" y se podría mitigar con "una necesaria subida de los impuestos directos a la tauromaquia".

A juicio de los naturalistas, la bajada del IVA de las corridas de toros que se produjo hace años es "otro de los subterfugios que emplea el lobby taurino para mantener su actividad sin apenas riesgos propios, recibiendo además cientos de miles de euros en ayudas directas, ya sea para organizar una feria taurina o para las ganaderías vinculadas".