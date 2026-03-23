Fundación Pablo VI compra un inmueble al Arzobispado de Madrid para una residencia universitaria y un proyecto pastoral

Firma de la compraventa del inmueble ubicado en la calle Méjico, 18. - FUNDACIÓN PABLO VI

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pablo VI y el Arzobispado de Madrid han suscrito este lunes un contrato de compra de un inmueble ubicado en la calle Méjico, 18, en Madrid, para el desarrollo de una residencia universitaria y un plan de acción pastoral, parroquial y social en el barrio de la Guindalera.

El inmueble, propiedad hasta el año 2024 de la Congregación de las Hijas de la Caridad, albergaba un colegio de educación infantil y una residencia de estudiantes, gestionados por la Fundación Trilema, cuyas actividades finalizaron, respectivamente, en los años 2024 y 2025, siendo adquirido en esa fecha por el Arzobispado de Madrid. En el complejo se encuentra también ubicada la parroquia de Nuestra Señora del Henar.

Con esta firma, la Fundación Pablo VI asume la propiedad de toda la finca para convertirla en una residencia para universitarios, posgraduados y opositores; y en un proyecto pastoral colaborativo que, en convenio con el Arzobispado de Madrid, compatibilizará el acompañamiento integral a los jóvenes, con el que ya se venía realizando en el barrio desde la parroquia, que será reformada íntegramente.

Según ha explicado la Fundación Pablo VI en un comunicado, ambas actividades serán "complementarias" con el fin de "enriquecer, por una parte, la formación a los jóvenes en línea con el modelo de la Fundación Pablo VI desde los años 70; y, por otra, de generar un impacto positivo en el barrio, cuidando y revitalizando el entorno en el que se enmarca".