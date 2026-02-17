La Fundación Pedro Zerolo alerta en el Parlamento Europeo de una "regresión selectiva" en derechos LGTBI+ en España

Archivo - Una persona con un abanico de la bandera LGTBI durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2024, a 6 de julio de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

La Fundación Pedro Zerolo ha advertido a la misión de la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo, que examina el Estado de derecho en España, de la existencia de una "regresión selectiva y políticamente impulsada" en materia de derechos LGTBI+ en España.

Durante su comparecencia ante eurodiputados, el director ejecutivo de la Fundación Pedro Zerolo, Miquel A. Fernández, ha alertado de que el "liderazgo formal" de España en cuanto a protección legal LGTBI+ "no puede ocultar intentos de revertir avances ya consolidados" por parte "de gobiernos autonómicos del PP, con apoyo o influencia de Vox".

En este sentido, ha reclamado a las instituciones comunitarias que refuercen el principio de no regresión en derechos fundamentales como "garantía democrática".

En concreto, desde la Fundación han señalado especialmente a la Comunidad de Madrid y a la Comunidad Valenciana, donde han explicado que los gobiernos autonómicos han impulsado reformas orientadas, por ejemplo, a reintroducir "informes médicos obligatorios" que "vuelven a patologizar a las infancias trans".

También han indicado que han apostado por reformas orientadas a "debilitar los regímenes sancionadores frente a conductas discriminatorias"; a "eliminar o diluir" órganos institucionales específicos en materia LGTBI+; a "impedir" el acceso a los centros escolares de programas educativos sobre diversidad y derechos sexuales, así como de iniciativas contra el acoso escolar.

Por otro lado, han denunciado que desde la Comunidad Valenciana quieran "desmantelar" proyectos públicos de atención, asesoramiento y memoria histórica del colectivo "consolidados durante años", como el Armari de la Memòria en Valencia.

"Estamos ante un patrón de desinstitucionalización progresiva: primero se cuestiona el lenguaje, luego las estructuras y finalmente las garantías", han subrayado desde la Fundación.

En su intervención, Fernández ha pedido que el principio de no regresión se incorpore de forma explícita como criterio en el Rule of Law Report de la Comisión Europea. "Los derechos fundamentales no pueden depender del color político de cada gobierno. Si se normaliza su reversibilidad, se debilita el Estado de derecho", ha afirmado.

"VIGILANCIA EUROPEA TEMPRANA"

Aunque la Fundación ha descartado que España atraviese una crisis sistémica del Estado de derecho como dice que ocurre en otros Estados miembros, sí ha alertado de una "regresión selectiva y políticamente impulsada que requiere vigilancia europea temprana".

Por otro lado, ha recalcado que el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, integrante del grupo Patriotas por Europa, se ausentó de la comisión cuando intervenían representantes de la sociedad civil española para analizar la situación del Estado de derecho en relación con los derechos LGTBI+ y los derechos de las mujeres.

En esta línea, la Fundación ha afeado esta ausencia por tratarse de un representante público con responsabilidades institucionales en el Parlamento Europeo. No obstante, ha apuntado que esta circunstancia "permitió mantener un debate más centrado y constructivo" con el resto de integrantes de la Comisión LIBE.