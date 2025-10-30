Funditec coordina el proyecto 'Ecosystem' para sustituir plásticos con biopolímeros

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Funditec Research coordina el proyecto 'Ecosystem', con el que busca desarrollar biopolímeros activos, biodegradables y eco-productos con el fin de sustituir plásticos. La iniciativa se dirige a sectores como la agricultura, alimentación o la industria farmaceútica, según sus impulsores.

El proyecto está financiado íntegramente por la Comisión Europea con 3,9 millones de euros. Además, tras su reunión inicial de este mes de octubre en la sede de Funditec en Madrid, contará con una duración de cuatro años.

La iniciativa promueve líneas de investigación innovadoras y la validación de prototipos sostenibles con el fin de reducir la dependencia de los plásticos convencionales, además de tener un impacto científico, medioambiental y social, promover un modelo de producción circular y un conocimiento científico que sea transferible al tejido industrial europeo.

Así, 'Ecosystem' impulsará la sostenibilidad en aplicaciones como films agrícolas, envases alimentarios y farmacéutico. A través del tratamiento y aprovechamiento de residuos agrícolas, la síntesis de monómeros, desarrollo de biopolímeros y biopolímeros activos e ingredientes bioactivos, el objetivo es desarrollar materiales sostenibles de nueva generación. En concreto, se están investigando envases tipo clamshell para frutos rojos y blister para pastillas y medicamentos.

Otras líneas de investigación pasan por la implementación de nuevos procesos que garanticen la seguridad, trazabilidad y sostenibilidad en toda la cadena de valor bio-basada.

'Ecosystem' está constituido por un consorcio internacional formado por nueve socios con perfiles industriales y académicos y se enmarca en el 'Programa Horizon Europe', financiado por la Comisión Europea.

"Desde Funditec lideramos proyectos europeos y emblemáticos de investigación aplicada que representan nuestro compromiso con la sostenibilidad y que nos llevan a impulsar iniciativas de economía circular que reduzcan la dependencia de materiales derivados del petróleo", ha asegurado la CEO de Funditec, Begoña García.