Gabilondo pide tras la "terrible" oleada de incendios de 2025 medidas "eficaces" de prevención y control

Archivo - Fuego en una zona boscosa, a 28 de julio de 2022, en Castrelo de Miño, Orense, Galicia, (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido medidas "eficaces" de prevención y control a las Administraciones públicas tras la "terrible" oleada de incendios de 2025. En concreto, ha reclamado incidir en prevención y coordinarse para "extremar el control" de la interfaz urbanoforestal y para exigir a los propietarios del suelo que lo mantengan en condiciones adecuadas de seguridad.

Así se ha explicado en su Informe anual, publicado este martes, al mencionar la ola de incendios que asoló España durante agosto de 2025. En el texto, ha incidido en que los fuegos motivaron la interposición de numerosas quejas por el estado de conservación de terrenos en suelo rústico.

Además, ha indicado que la oleada de incendios también afectó a urbanizaciones ilegales o no recepcionadas. En ellas existe abundante maleza o masa vegetal seca, lo que "supone un riesgo para la seguridad de viviendas cercanas, probablemente declaradas fuera de ordenación".

De acuerdo con el Defensor del Pueblo, hay que adoptar medidas "eficaces" antiincendios en todos los terrenos, da igual su clasificación urbanística y el uso de ese suelo. Si el propietario no lo hace, las normas atribuyen competencias a las comunidades autónomas (CCAA) y a los municipios para ello. Estas obligaciones también alcanzan a las administraciones locales.

Según la institución, éstas tienen encomendadas facultades de inspección y de atención diligente a las denuncias formuladas por los vecinos sobre actividades particulares y el estado de determinados espacios en esa interfaz urbanoforestal que puedan constituir un incremento del riesgo de incendio, según subrayó al Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento de Pol-Mosteiro (Lugo).

El informe también recalca que los municipios tienen que elaborar y aprobar planes urbanísticos adecuados que determinen los usos de todos los suelos e incorporen medidas para la prevención de incendios conforme a los preceptos básicos contenidos en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

En este sentido, el Defensor del Pueblo ha pedido que se incluyan los riesgos derivados del cambio climático, entre ellos los riesgos de incendios, con especial atención a los riesgos en la interfaz urbano-forestal y entre las infraestructuras y las zonas forestales.

"FALTA DE LIMPIEZA" EN PARCELAS SIN EDIFICAR

Por otra parte, la institución también ha recibido quejas de ciudadanos por "la insalubridad y falta de limpieza" de parcelas urbanas sin edificar. Por esta parte, ha indicado que los ayuntamientos se "limitan" en "muchas" ocasiones a dictar bandos o a informar a los propietarios a través de cartas de la existencia y contenido de la ordenanza de limpieza de las parcelas, una iniciativa "buena", pero "ineficaz por sí sola".

"Las medidas que ha de adoptar la Administración local no finalizan con la orden de ejecución de limpieza, sino que el ayuntamiento debe velar por que dicha orden sea cumplida. Y en caso negativo, reaccionar ante el incumplimiento. Así, debe adoptar medidas de ejecución forzosa para garantizar el cumplimiento de las órdenes de ejecución, máxime si estas fueron dictadas bastantes años antes", ha subrayado.

En estos supuestos, el Defensor del Pueblo formula Sugerencias para que los ayuntamientos lleven a cabo los trabajos ordenados con cargo al obligado a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, tal y como hizo con los ayuntamientos de Llanes (Asturias) y Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas).