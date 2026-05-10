Galicia, País Vasco y Navarra bajo lluvias intensas y granizo este domingo y temperaturas en aumento en el Mediterráneo - EUROPA PRESS

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Península Ibérica continuará este domingo bajo una situación de inestabilidad que favorecerá los cielos cubiertos en buena parte del territorio con lluvias más intensas en Galicia, País Vasco y Navarra, donde se esperan episodios localmente fuertes e incluso en forma de granizo.

Igualmente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia la probabilidad de chubascos intensos en el Pirineo occidental, así como precipitaciones continuadas en el entorno del Sistema Central.

Por el contrario, en el tercio oriental peninsular las precipitaciones serán menos probables y los cielos estarán despejados en áreas de Andalucía, Murcia y sur de la Comunidad Valenciana.

A lo largo de la tarde se prevé una progresiva apertura de claros en amplias zonas del país, salvo en el cuadrante noroeste, donde la nubosidad tenderá a mantenerse más compacta.

La cota de nieve se situará entre los 1.700 y 2.000 metros en los principales sistemas montañosos, donde no se descartan acumulaciones significativas en cotas altas.

En Canarias, también el tiempo será inestable con precipitaciones ocasionales en las islas montañosas. Asimismo, no se descartan bancos de niebla matinales en áreas de montaña y en depresiones del nordeste peninsular, que podrían reducir la visibilidad de forma puntual.

En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán en Baleares, Alborán y el tercio oriental peninsular, con aumentos especialmente notables en la Comunidad Valenciana y Cataluña desde los 2ºC a los 8ºC. Los aumentos más acusados se producirán en la provincia de Castellón, norte de Valencia y en el sur de la región catalana, áreas en las que se podría llegar a máximas cercanas o superiores a los 25ºC.

Por el contrario, descenderán en el cuadrante noroeste, la Ibérica, la meseta sur y Canarias occidentales en una media de 5ºC, mientras que en el resto se mantendrán con pocos cambios. Las mínimas mostrarán una evolución desigual, con ligeros ascensos en el Cantábrico occidental y descensos en el tercio nordeste, aunque no se producirán variaciones significativas .

En lo relativo al viento, en la Península predominará la componente sur, de carácter moderado, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy intensas en zonas del litoral gallego y del sureste. Será más flojo en el nordeste y en el área cantábrica.

En el entorno del Estrecho, Alborán y Baleares soplará viento moderado del oeste, con intervalos fuertes en el archipiélago balear, donde tenderá a rolar a sur moderado. En Canarias, el viento será flojo y variable, con predominio de la componente norte.