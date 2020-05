Garzón critica los menús de Díaz Ayuso durante el Covid19: "Están fuera de todo criterio sanitario"

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha criticado este lunes los menús facilitados por la Comunidad de Madrid durante la crisis del Covid-19 a niños pertenecientes a familias vulnerables porque, a su juicio, "carecen de todo criterio sanitario y nutricional".

Durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, el ministro se ha mostrado "preocupado" por lo ocurrido en esta autonomía con la comida de los menores y ha apuntado que su opinión no tiene nada que ver con una posición partidista ya que, según ha indicado, el mismo partido que gobierna en la Comunidad de Madrid, el PP, lo "ha hecho muy bien" en otras administraciones, tanto autonómicas como locales, en las que también gobierna.

Según ha indicado, su Ministerio encargó a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) un informe sobre las consecuencias de esta situación que viven los menores en Madrid y, según ha indicado, los resultados son "lamentables".

En su intervención, ha indicado que la decisión de la Comunidad de Madrid de promover "un consumo no saludable" entre la población más vulnerable es lo contrario a lo que a una administración pública le corresponde hacer. Garzón, en este sentido, ha defendido la importancia de este tema y cree que "no se puede dejar pasar" que se promueva el consumo de comida no saludable "especialmente entre los niños" en donde el nivel de "malnutrición y obesidad" está entre "los más elevados" del país.