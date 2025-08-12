El gasto de 'la vuelta al cole' en España aumenta un 18% en los últimos 3 años: 365,64 euros de media en libros de texto

El gasto de 'la vuelta al cole' en España, por Idealo.Es - IDEALO.ES

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gasto que conlleva la vuelta a los colegios ha aumentado para las familias españolas un 18% en los últimos tres años. Por ejemplo, de media, los libros de texto tienen un coste de 365,64 euros, lo que supone un 7% más que el año pasado, según un estudio realizado por idealo.es.

De este informe, que analiza el cambio de tendencia de consumo y los datos económicos de la vuelta a las aulas, se desprende que el gasto ha subido un 2% de media respecto al 2024, con un presupuesto medio de 501,26 euros por niño.

Este dato, aunque no supone un cambio drástico respecto al año anterior, representa una carga cada vez "más difícil" de asumir para las familias españolas, explica el comparador de precios en línea.

Concretamente, el 'kit' básico para la vuelta al cole incluye mochila (29,42 euros de media), chándal (26,07 euros), papelería (48,26 euros) y calzado deportivo (31,87 euros). Por su parte, el material digital se encarece: los libros digitales cuestan ya de media 192,5 euros, frente a los 182 euros de media que costaban en 2024.

La encuesta realizada por idealo.es extrae que el 30% de los encuestados opta por comprar material escolar de segunda mano, mientras que el 25,5% ha tenido que recortar en gastos y dejar de comprar ciertos productos para poder afrontar este gasto anual. Además, el 24% recurre a ahorros y el 14% afirma recurrir a subvenciones estatales o regionales para poder acceder a estos productos.

Las familias también recurren a su entorno: el 11% de los usuarios afirma haber solicitado ayuda a sus familiares y el 7% ha pedido un préstamo al banco.

"La vuelta al cole en España es un desafío económico cada vez más grande para las familias, principalmente por el aumento constante del precio del material escolar, especialmente los libros de texto. Este panorama evidencia las carencias del sistema y la urgencia de que las familias puedan acceder de manera asequible a estos productos de primera necesidad y subraya la importancia de que existan opciones y apoyos que faciliten este gasto anual", ha comentado el responsable de comunicación de idealo.es, Kike Aganzo.

Por todo ello, el comparador aconseja comparar precios online y en tiendas físicas; reutilizar material del año anterior, comprar productos de segunda mano y planificar, activar alertas de precio y comprar con anticipación.