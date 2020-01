La Generalitat acusa a la empresa petroquímica de Tarragona de no seguir los protocolos después de la explosión

Actualizado 15/01/2020 13:41:19 CET

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa dice estar "convencida" de haber hecho las cosas bien tras la explosión

Protecció Civil de la Generalitat ha acusado a la empresa Iqoxe de "no facilitar la información y no seguir los protocolos" después de la explosión y el incendio de este martes que ha provocado la muerte de dos personas y ocho heridos.

En declaraciones a Rac-1 recogidas por Europa Press, el subdirector de Protección Civil, Sergi Delgado, ha explicado que hubo dificultades para evaluar el riesgo de nube tóxica: "Este tipo de evaluación se basa en la información que da la empresa pero ésta comunicación, por diferentes motivos, no se recibió y no se pudieron seguir los protocolos".

Delgado ha aclarado que las sirenas no sonaron porque están preparadas para confinar a la población por toxicidad y, al no tener información de un accidente, tuvieron que activar el confinamiento pese a que, según el subdirector, "no se produjera una nube tóxica sino una explosión de grandes dimensiones".

Explosió a la planta de la petroquímica de la Canonja. De moment no es sap quin ha estat el causant de l'explosió. S'ha escoltat i s'ha notat des de diversos punts de la demarcació (Tarragona i Vila-seca). Vídeo vía @tarragonaradio pic.twitter.com/2OcOYK5qF2 — Joan Mercadé (@JoanMerka97) January 14, 2020

?? Primeres imatges de l'explosió en una empresa del polígon sud de la petroquímica de Tarragona. Diverses unitats dels bombers treballen a la zona. Autor: Pau Pastor López Segueix aquí totes les novetats ??https://t.co/nUnx1CWwUS pic.twitter.com/KVYRX5Tp2m — Catalunya Informació (@Catinformacio) January 14, 2020